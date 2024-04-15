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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

Аналитика МТС: покататься на горных лыжах в «Абзаково» чаще приезжают из Челябинска

Аналитика МТС: покататься на горных лыжах в «Абзаково» чаще приезжают из Челябинска

15 апреля 2024, 10:21
Фото: пресс-служба МТС
МТС с помощью сервиса для путешествий МТС Travel на базе обезличенных данных проанализировала поездки россиян на горнолыжный курорт «Абзаково» с декабря по март.

Наиболее активными райдерами стали жители Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей.

В «Абзаково» представлено 11 горнолыжных трасс всех категорий, общей протяженностью 13 тысяч метров и перепадом высот до 320 метров. Сезон катания на горных лыжах на курорте начинается с конца октября и заканчивается в начале мая.

Наибольшей популярностью «Абзаково» пользуется у жителей соседний регионов. Самыми частыми гостями стали жители Челябинской области — 35,7% посетителей. На втором месте — Свердловская область: из соседнего региона приезжало9,4% райдеров. На третьем месте — Оренбургская область, которая обеспечила 9,2% турпотока к горам. На четвёртом –Москва (7,8%). Замыкает ТОП-5 направлений, откуда чаще всего приезжали лыжники и сноубордисты — Татарстан (6,1%).

В целом число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне россияне проводили в среднем по 6 дней в горах, по сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился.

В декабре 2023 г. — марте 2024 г. 30% всех поездок на горнолыжные курорты совершили жители столичного региона (Москвы и Московской области). На втором месте среди регионов России, откуда было совершено больше всего поездок, Краснодарский край с долей 6,5%. Третье место по активности жителей разделяют Ростовская и Новосибирские области — из этих регионов было совершено по 6% поездок.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 апреля в 2022–2024 годах. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.

#Башкирия#Уфа#Башкортостан
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