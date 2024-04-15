113 лет со дня крушения «Титаника» — изменения судоходных законов после трагедии

«Титаник» был одним из самых роскошных и крупнейших на тот момент пассажирских судов. 10 апреля 1912 года он отправился в свой первый и, как оказалось, последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «непотопляемый» лайнер столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана и начал тонуть.