113 лет со дня крушения «Титаника» — изменения судоходных законов после трагедии

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
«Титаник» был одним из самых роскошных и крупнейших на тот момент пассажирских судов. 10 апреля 1912 года он отправился в свой первый и, как оказалось, последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «непотопляемый» лайнер столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана и начал тонуть.
Из-за недостаточного количества спасательных шлюпок и плохой подготовки экипажа к эвакуации бедствие превратилось в одну из самых трагических катастроф в истории мореплавания. Большинство пассажиров и членов экипажа не смогли спастись, а из более чем 2200 людей погибли около 1500.
Обстоятельства катастрофы включали в себя и другие сложности, например, в ночное время суток у членов экипажа отсутствовали бинокли.
Последствия всех этих ошибок были колоссальными: погибло около 1500 человек, а выжившие пассажиры столкнулись с травмами, потерей близких и психологическими последствиями, которые сопровождали их на протяжении всей жизни.
После того, как катастрофа «Титаника» вызвала широкий общественный резонанс были внесены значительные изменения в правила безопасностии постройки судов. Некоторые из них включают:
Несмотря на то, что трагедия «Титаника» стала символом человеческой губительной гордыни, многие пассажиры проявили себя с лучшей стороны:
Сейчас нам бы хотелось сказать, что изучение затонувшего парохода позволило сделать плавание на судах более безопасным для всех. Однако 18 июня 2023 года произошло крушение глубоководного обитаемого аппарата «Титан».
Батискаф пропал без вести после очередного погружения к обломкам лайнера. На борту аппарата находились пять человек, включая трех туристов. Поисково-спасательная операция началась на следующий день. Изначально предполагалось, что члены экипажа могут быть живы, а имеющегося на борту кислорода хватит примерно на четыре суток.
Однако спустя три дня после начала поисково-спасательной операции примерно в пятистах метрах от носовой части корабля были обнаружены обломки глубоководного аппарата: опорная рама и заостренная оконечность легкого внешнего корпуса. Характер обнаруженных обломков позволяет заключить, что наиболее вероятной причиной крушения послужила имплозия — мгновенное разрушение прочного корпуса огромным внешним давлением. Все находившиеся на борту погибли мгновенно.
Конечно, в контексте крушения «Титаника» затопление батискафа можно рассмотреть как символическое событие. Даже самые передовые технологии и оборудование не гарантируют полную безопасность на море.
Такие события остаются уроком и напоминанием о том, что даже самые могучие и величественные суда не застрахованы от бедствий, и что безопасность на море должна быть приоритетом для всех участников морского путешествия.