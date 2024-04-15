mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

«Титаник» 1912 г.

113 лет со дня крушения «Титаника» — изменения судоходных законов после трагедии

15 апреля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
«Титаник» 1912 г.
В 1912 году мир потрясла крупнейшая морская катастрофа британского трансатлантического пассажирского парохода. Вспоминаем события этого дня и узнаем что изменилось после затопления Титаника

История крушения

«Титаник» был одним из самых роскошных и крупнейших на тот момент пассажирских судов. 10 апреля 1912 года он отправился в свой первый и, как оказалось, последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «непотопляемый» лайнер столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана и начал тонуть.

Из-за недостаточного количества спасательных шлюпок и плохой подготовки экипажа к эвакуации бедствие превратилось в одну из самых трагических катастроф в истории мореплавания. Большинство пассажиров и членов экипажа не смогли спастись, а из более чем 2200 людей погибли около 1500.

Причинами катастрофы Титаника стало сразу несколько факторов:

  1. ​Капитан и члены экипажа не смогли заранее заметить айсберг из-за тумана и недостаточной видимости, что привело к столкновению с ним.
  2. На момент катастрофы суда не были оборудованы достаточным количеством спасательных шлюпок.
  3. Некоторые члены экипажа не получили должного обучения, что затруднило организацию эвакуации.
  4. Связь между «Титаником» и береговыми станциями была ограничена, что затруднило получение помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Обстоятельства катастрофы включали в себя и другие сложности, например, в ночное время суток у членов экипажа отсутствовали бинокли.

Что изменилось в морском судоходстве после гибели Титаника

Последствия всех этих ошибок были колоссальными: погибло около 1500 человек, а выжившие пассажиры столкнулись с травмами, потерей близких и психологическими последствиями, которые сопровождали их на протяжении всей жизни.

После того, как катастрофа «Титаника» вызвала широкий общественный резонанс были внесены значительные изменения в правила безопасностии постройки судов. Некоторые из них включают:

  1. Увеличение количества спасательных шлюпок и плотов на судах, чтобы обеспечить места для всех на борту;
  2. Внедрение строгих контролируемых процедур обучения и сертификации для членов экипажа, включая учебные курсы по безопасности и эвакуации;
  3. Усиление требований к оборудованию судов средствами связи, чтобы обеспечить более надежную коммуникацию с береговыми станциями в случае чрезвычайной ситуации.
  4. Внедрение строгих контролируемых проверок безопасности и инспекций судов для обеспечения их соответствия стандартам.
Крушение «Титаника»Крушение «Титаника»
Крушение «Титаника»
Фото: Изображение Midjourney

Героизм и самоотверженность пассажиров и экипажа

Несмотря на то, что трагедия «Титаника» стала символом человеческой губительной гордыни, многие пассажиры проявили себя с лучшей стороны:

  1. Томас Андрюс, главный инженер, оставался на судне до последнего момента, помогая пассажирам покидать корабль.
  2. Айсидор и Ида Страус, знаменитые американские предприниматели, отказались занимать место в спасательной шлюпке, чтобы не покидать друг друга и вместе погибли.
  3. Молодой радист Джек Филлипс оставался на своем посту до последнего момента, передавая сигналы бедствия и помогая координировать спасательные операции. После катастрофы он продолжил работать в морской связи и служил во время Первой мировой войны.

Гибель батискафа «Титан»

Сейчас нам бы хотелось сказать, что изучение затонувшего парохода позволило сделать плавание на судах более безопасным для всех. Однако 18 июня 2023 года произошло крушение глубоководного обитаемого аппарата «Титан».

Батискаф пропал без вести после очередного погружения к обломкам лайнера. На борту аппарата находились пять человек, включая трех туристов. Поисково-спасательная операция началась на следующий день. Изначально предполагалось, что члены экипажа могут быть живы, а имеющегося на борту кислорода хватит примерно на четыре суток.

Однако спустя три дня после начала поисково-спасательной операции примерно в пятистах метрах от носовой части корабля были обнаружены обломки глубоководного аппарата: опорная рама и заостренная оконечность легкого внешнего корпуса. Характер обнаруженных обломков позволяет заключить, что наиболее вероятной причиной крушения послужила имплозия — мгновенное разрушение прочного корпуса огромным внешним давлением. Все находившиеся на борту погибли мгновенно.

Конечно, в контексте крушения «Титаника» затопление батискафа можно рассмотреть как символическое событие. Даже самые передовые технологии и оборудование не гарантируют полную безопасность на море.

Такие события остаются уроком и напоминанием о том, что даже самые могучие и величественные суда не застрахованы от бедствий, и что безопасность на море должна быть приоритетом для всех участников морского путешествия.

Читайте также:
В Уфе прошел специальный показ «Сто лет тому вперед» по мотивам книги Кира БулычеваДень космонавтики: история праздника
#Ольга Харина#Общество
Подпишитесь
В Башкирии снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:17
На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
Сегодня, 10:32
Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 03:42
Майские праздники в Уфе
Сегодня, 09:09
Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии
Сегодня, 10:05
В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц
Сегодня, 04:52
"