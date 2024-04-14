Жительницу Уфы сильно на пугали на улице ночью

Ситуация произошла около уфимского вокзала. Как сообщает UfacityNews.ru, жительница столицы прогуливалась по ночному городу вместе с родственниками, когда на встречу им вышили пьяные мужчины и безумно их напугали. Девушка в компании близких людей направлялась от вокзала вверх по улице, когда произошла эта странная встреча. Прогуливающихся людей смутило состояние одного из выпивших мужчин, на вид ему было очень плохо, он весь трясся и еле держался на ногах. Потом случилось то, что повергло уфимку и её компанию в шок. Один из мужчин достал пистолет.