В Уфе волонтёры просят эхолот и моторную лодку для поиска пропавших детей

О том, что именно необходимо для поиска подростков сообщили в отряде «Лиза Алерт». Волонтеры отметили, что им нужен эхолот с функцией создания 3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналоги, и килевая моторная лодка с характеристиками: ПВХ от 3,4 м длиной (мотор 9,9 и выше). Поисковики обращаются к жителям республики, у кого есть возможность предоставить данное оборудование для продолжения работ, сообщить об этом, связавшись с организаторами: Елена 8-987-099-70-92 и Анастасия 8-937-320-44-74.