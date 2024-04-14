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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:33

В Башкирии для поиска пропавших школьников необходимы эхолот и лодка

В Уфе волонтёры просят эхолот и моторную лодку для поиска пропавших детей

14 апреля 2024, 11:06
Фото: 1MI

В Башкирии для поиска пропавших школьников необходимы эхолот и лодка

Оборудование требуется для обследования больших территорий.

О том, что именно необходимо для поиска подростков сообщили в отряде «Лиза Алерт». Волонтеры отметили, что им нужен эхолот с функцией создания 3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналоги, и килевая моторная лодка с характеристиками: ПВХ от 3,4 м длиной (мотор 9,9 и выше). Поисковики обращаются к жителям республики, у кого есть возможность предоставить данное оборудование для продолжения работ, сообщить об этом, связавшись с организаторами: Елена 8-987-099-70-92 и Анастасия 8-937-320-44-74.

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Как рассказали в отряде, сейчас площадь поисковых мероприятий увеличилась, растянувшись до Благовещенска. Пропавших детей ищут с помощью беспилотников, кроме того специалисты ведут постоянное наблюдение за линией берега, используя бинокли и других приборы.

Волонтеры «Лизы Алерт» исследуют топляк, мусор и коряги, примкнувшие к берегам из-за течения. Возможно так удастся обнаружить личные вещи школьников.

Напомним, что дети исчезли 30 марта в районе лагеря «Чайка» на реке Белой. Операция по поиску пропавших без вести подростков идёт уже 15-й день, ребят ищут днем и ночью. На время из-за обострения паводковой ситуации были приостановлены только работы водолазов.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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