В Уфе волонтёры просят эхолот и моторную лодку для поиска пропавших детей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
О том, что именно необходимо для поиска подростков сообщили в отряде «Лиза Алерт». Волонтеры отметили, что им нужен эхолот с функцией создания 3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналоги, и килевая моторная лодка с характеристиками: ПВХ от 3,4 м длиной (мотор 9,9 и выше). Поисковики обращаются к жителям республики, у кого есть возможность предоставить данное оборудование для продолжения работ, сообщить об этом, связавшись с организаторами: Елена 8-987-099-70-92 и Анастасия 8-937-320-44-74.
Как рассказали в отряде, сейчас площадь поисковых мероприятий увеличилась, растянувшись до Благовещенска. Пропавших детей ищут с помощью беспилотников, кроме того специалисты ведут постоянное наблюдение за линией берега, используя бинокли и других приборы.
Волонтеры «Лизы Алерт» исследуют топляк, мусор и коряги, примкнувшие к берегам из-за течения. Возможно так удастся обнаружить личные вещи школьников.
Напомним, что дети исчезли 30 марта в районе лагеря «Чайка» на реке Белой. Операция по поиску пропавших без вести подростков идёт уже 15-й день, ребят ищут днем и ночью. На время из-за обострения паводковой ситуации были приостановлены только работы водолазов.