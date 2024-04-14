В Уфе водитель под домашним арестом устроил опасную езду на Ленина

«Эти трое сидели прямо на капоте машины, как они держались неизвестно, мозги все пропили», «Из-за таких дураков и происходят аварии, люди гибнут, а они только штрафами отделываются», «Их громкий смех на всю улицу был слышен, катались, словно на дороге никого кроме них, хорошо, что быстро поймали», — рассказали очевидцы.