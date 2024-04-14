В Уфе водитель под домашним арестом устроил опасную езду на Ленина

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Поймать опасного ездока смогли с помощью чат-бота. Очевидцы отправили туда запись, на которой видно как трое веселых мужчин ночью катаются на машине, только находились они не внутри салона, а сидели на капоте. Инспекторы ДПС вычислили смелую компанию и задержали водителя. Как оказалось нарушитель находился под домашним арестом.
Сотрудники полиции установили, что задержанному водителю «Лады» 20-лет, молодой человек не раз устраивал аварийные ситуации на дорогах и имеет на счету административные и уголовные статьи. Свою вину задержанный не отрицал.
«Эти трое сидели прямо на капоте машины, как они держались неизвестно, мозги все пропили», «Из-за таких дураков и происходят аварии, люди гибнут, а они только штрафами отделываются», «Их громкий смех на всю улицу был слышен, катались, словно на дороге никого кроме них, хорошо, что быстро поймали», — рассказали очевидцы.
К своему богатому опыту дерзкого поведения на дороге парень получил 7 административных дел от инспекторов ДПС, также за отсутствие водительских прав и незарегистрированное авто.
«Нарушитель доставлен в отдел полиции, автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку. По факту не соблюдения меры пресечения в виде домашнего ареста, информация передана в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных», — прокомментировал ситуацию главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.