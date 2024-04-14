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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Башкирии уфимец лихачил на дорогах в центре Уфы во время домашнего ареста

В Уфе водитель под домашним арестом устроил опасную езду на Ленина

14 апреля 2024, 12:57
Фото: 1MI

В Башкирии уфимец лихачил на дорогах в центре Уфы во время домашнего ареста

Водитель получил от гаишников 7 административных дел.

Поймать опасного ездока смогли с помощью чат-бота. Очевидцы отправили туда запись, на которой видно как трое веселых мужчин ночью катаются на машине, только находились они не внутри салона, а сидели на капоте. Инспекторы ДПС вычислили смелую компанию и задержали водителя. Как оказалось нарушитель находился под домашним арестом.

Сотрудники полиции установили, что задержанному водителю «Лады» 20-лет, молодой человек не раз устраивал аварийные ситуации на дорогах и имеет на счету административные и уголовные статьи. Свою вину задержанный не отрицал.

«Эти трое сидели прямо на капоте машины, как они держались неизвестно, мозги все пропили», «Из-за таких дураков и происходят аварии, люди гибнут, а они только штрафами отделываются», «Их громкий смех на всю улицу был слышен, катались, словно на дороге никого кроме них, хорошо, что быстро поймали», — рассказали очевидцы.

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К своему богатому опыту дерзкого поведения на дороге парень получил 7 административных дел от инспекторов ДПС, также за отсутствие водительских прав и незарегистрированное авто.

«Нарушитель доставлен в отдел полиции, автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку. По факту не соблюдения меры пресечения в виде домашнего ареста, информация передана в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных», — прокомментировал ситуацию главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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