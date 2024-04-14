В Уфе трое детей пострадали из-за игрушки, купленной в супермаркете

«Мой сын тоже собирает такие акционные игрушки, он, конечно, постарше. Ему нравится, они тематические, но мелкие, это точно. Маленьким детям лучше не давать», «Ладно на палец надели, а не в рот потянули. Такие детали и в горле могут застрять. Надо следить за своими детьми!», «Девочки, наверное, испугались, когда к ним спасатели приехали. Я бы испытала стресс, если с моими такое произошло. Вот тебе и поиграли», — обсуждают ситуацию в соцсетях другие родители.