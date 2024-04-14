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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:44

В Башкирии детям потребовалась помощь спасателей после похода в магазин

В Уфе трое детей пострадали из-за игрушки, купленной в супермаркете

14 апреля 2024, 11:33

В Башкирии детям потребовалась помощь спасателей после похода в магазин

Родители не смогли помочь малышам самостоятельно.

В Уфе в течение двух суток спасатели выезжали на помощь к трём девочкам, которые попали в одну и ту же затруднительную ситуацию. У детей 2, 4 и 5 лет застряли пальцы в деталях мелкой пластиковой игрушки, похожей на колечки. Такие игрушки дарят в одном сетевом супермаркете как бонус за покупку на определенную сумму. Малышки заигрались и надели «колечки» на маленькие пальчики, но снять их уже не получилось даже у родителей. Пришлось вызывать спасателей. Специалисты действовали с помощью слесарных инструментов, пластик удалось распилить и снять.

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«Мой сын тоже собирает такие акционные игрушки, он, конечно, постарше. Ему нравится, они тематические, но мелкие, это точно. Маленьким детям лучше не давать», «Ладно на палец надели, а не в рот потянули. Такие детали и в горле могут застрять. Надо следить за своими детьми!», «Девочки, наверное, испугались, когда к ним спасатели приехали. Я бы испытала стресс, если с моими такое произошло. Вот тебе и поиграли», — обсуждают ситуацию в соцсетях другие родители.

Как отметили в Управлении гражданской защиты Уфы, никто из девочек не пострадал, осмотр доктора им не потребовался.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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