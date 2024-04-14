В Уфе разлившаяся вода перекрыла дороги к нескольким садовыми товариществам

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
15 апреля 2024 года, в 10:00, будет закрыт проезд для транспортных средств из-за перелива дороги, которая проходит через СНТ «Зеленый мыс», «Гидрохозяйство», «Дорожный надзор», «Красный Сад», «Журналь-5» и «Труд», Кировского района Уфы.
Жители СНТ, по настоятельной рекомендации спасательных служб, должны покинуть свои участки во время весеннего паводка. В случае отказа от переезда хозяевам участков будет предложено временное размещение в пункте временного проживания. Для этого нужно обратиться в Управу Уфы по телефону 279-10-09.
В Дёмском районе это касается жителей садового товарищества «Козаррез», «Альбарос», «Озон» и других. В связи с тем, что уровень воды в реке Уфа продолжает расти, садоводам рекомендуется избегать паводкового периода в садовом хозяйстве.