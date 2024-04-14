В Уфе разлившаяся вода перекрыла дороги к нескольким садовыми товариществам

Жители СНТ, по настоятельной рекомендации спасательных служб, должны покинуть свои участки во время весеннего паводка. В случае отказа от переезда хозяевам участков будет предложено временное размещение в пункте временного проживания. Для этого нужно обратиться в Управу Уфы по телефону 279-10-09.