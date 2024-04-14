В Белорецком районе Башкирии попрощались с земляком

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:49
Погибшему в зоне СВО под вражеским огнем артиллерии было всего 29 лет. В районной администрации рассказали, что молодой мужчина коренной житель Белорецкого района, здесь он закончил школу, учился в Ассах, профессию получил в Белорецком металлургическом колледже. Дальше боец ушёл служить в армию, а вернувшись остался работать в Белорецке. Решение воевать погибший принял самостоятельно. На службе был зачислен гранатометчиком в штурмовой отряд.
Ефрейтор из Башкирии погиб в начале апреля, когда пытался эвакуировать из-под обстрелов раненого товарища.
«Хороший парень был, трудолюбивый, толковый, смелый. Погиб как герой, помогая другу. Очень жаль. Молодой еще», «Как горько, когда уходят молодые ребята. Он ведь долг свой перед Родиной поехал исполнять, сам решился воевать. Упертым был. Светлая память герою», — вспоминают о земляке соседи.