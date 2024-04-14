В Белорецком районе Башкирии попрощались с земляком

Погибшему в зоне СВО под вражеским огнем артиллерии было всего 29 лет. В районной администрации рассказали, что молодой мужчина коренной житель Белорецкого района, здесь он закончил школу, учился в Ассах, профессию получил в Белорецком металлургическом колледже. Дальше боец ушёл служить в армию, а вернувшись остался работать в Белорецке. Решение воевать погибший принял самостоятельно. На службе был зачислен гранатометчиком в штурмовой отряд.