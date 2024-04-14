В Белорецке трое детей ушли под лёд

Инцидент на реке Белой стал трагическим напоминанием о том, что прогулки на весеннем льду крайне опасны, особенно для детей. В условиях потепления и таяния льда его прочность снижается, что может привести к образованию трещин и хрупких участков. Важно соблюдать правила безопасности и никогда не выходить на лед в одиночку, не имея необходимого оборудования и навыков.