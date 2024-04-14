В Белорецке трое детей ушли под лёд

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:58
На реке Белой неподалеку от городского пляжа Белорецка произошел несчастный случай: трое детей гуляли по тонкому весеннему льду и провалились в воду. Согласно первоначальным сообщениям, инцидент произошел 13 апреля в 17:49, когда трое детей вошли на ледовой покров, удалившись от берега примерно на 200 метров. Однако, как свидетельствуют очевидцы, лед начал ломаться под ногами, и двое детей (мальчики 2013 и 2014 годов рождения) оказались в холодной воде. Их товарищ попытался броситься на помощь, но тоже провалился.
К счастью, поблизости оказались пара молодых людей, которые оперативно вызвали экстренные службы и сами бросились на помощь пострадавшим. Молодой человек прополз по льду к детям и смог удерживать их на плаву, несмотря на то, что сам оказался в ледяной воде по пояс. Местные жители также пытались оказать помощь, кидая спасательные круги и веревки.
Прибывшие спасатели Госкомитета РБ по ЧС при помощи пневматических подушек и лестниц достали всех троих пострадавших из воды и эвакуировали их на берег. Дети были незамедлительно доставлены в больницу с диагнозом «переохлаждение». Парню, который проявил мужество и спас детей, также потребовалась медицинская помощь.
«Если бы ребята не бросились к ним на помощь, то случилось бы непоправимое. Как можно детей одних на речку пускать гулять, особенно после того случая с пропавшими школьниками, которых ищут уже больше недели. Конечно, хорошо, что всё обошлось», — делятся мнением очевидцы ЧП.
Впоследствии выяснилось, что спасенные дети находились без присмотра взрослых. По сообщению пресс-службы регионального МЧС, родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.
Инцидент на реке Белой стал трагическим напоминанием о том, что прогулки на весеннем льду крайне опасны, особенно для детей. В условиях потепления и таяния льда его прочность снижается, что может привести к образованию трещин и хрупких участков. Важно соблюдать правила безопасности и никогда не выходить на лед в одиночку, не имея необходимого оборудования и навыков.