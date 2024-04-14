В Башкирии за сутки мошенники обманули жителей республики на 5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По данным МВД по РБ, ущерб от телефонного мошенничества за последние сутки оценивается примерно в 5 млн рублей, причем 4 млн рублей приходятся на жителей Нефтекамска.
Например, одна из жертв перевела мошенникам 2,3 млн рублей, доверившись им после предложения продлить срок действия своего абонентского номера. Затем разговор переключился на защиту ее средств от мошенников. Аналогично поступила другая жительница, отправившая аферистам 1,3 млн рублей.
Нефтекамец в возрасте 78 лет снял 240 000 рублей со своих сбережений и отправил через банкомат на «безопасный резервный счет». На следующий день он решил проверить, всё ли в порядке, и обнаружил, что его ограбили.
«Меня тоже накануне чуть не обманули мошенники, позвонив от лица моего банка. Сказали, что мне срочно нужно обновить приложение или я потеряю доступ к картам. Не знаю, как я повелась, но я согласилась включить демонстрацию своего экрана телефона, как они меня попросили, объяснив это тем, что просто помогут установить новую версию. Меня убедили в том, что им не видно, что я ввожу на экране. В это время я должна была вбить пароль на старом приложении банка и здесь меня осенило, что это развод. Я бросила трубку и заблокировала их. Потом позвонила на горячую линию своего банка, где мне подтвердили, что я общалась с мошенниками», — поделилась своей историей жительница Уфы Ирина Махайлова.
Еще одна пенсионерка из Нефтекамска потеряла 95 000 рублей сбережений. Через мессенджер к ней обратилась женщина с предложением легко заработать, проставив лайки у товаров в интернет-магазине. Нефтекамска согласилась, её быстро зарегистрировали на незнакомом сайте, создали личный кабинет, открыли виртуальный счет. Женщина работала два дня и даже увидела вознаграждение на своём счету в виде 1,5 тысячи рублей. После этого она еще больше поверила, что зарабатывает.
Позже мошенники предложили доверчивой жительнице Нефтекамска провести махинацию с оплатой товаров. Она должна была оплатить часть товаров, а потом якобы эти деньги ей вернутся. По крайне мере так пообещали мошенники. В итоге она сделала покупку на 95 тысяч рублей. А когда попыталась вернуть своё, ей ответили, что для этого необходимо внести ещё. В этом случае нефтекамка торопиться не стала, поделилась ситуацией с родными. Они смогли убедить обманутую родственницу больше не общаться со злоумышленниками и не отправлять им никакие деньги и данные.