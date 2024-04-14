В Башкирии за сутки мошенники обманули жителей республики на 5 млн рублей

«Меня тоже накануне чуть не обманули мошенники, позвонив от лица моего банка. Сказали, что мне срочно нужно обновить приложение или я потеряю доступ к картам. Не знаю, как я повелась, но я согласилась включить демонстрацию своего экрана телефона, как они меня попросили, объяснив это тем, что просто помогут установить новую версию. Меня убедили в том, что им не видно, что я ввожу на экране. В это время я должна была вбить пароль на старом приложении банка и здесь меня осенило, что это развод. Я бросила трубку и заблокировала их. Потом позвонила на горячую линию своего банка, где мне подтвердили, что я общалась с мошенниками», — поделилась своей историей жительница Уфы Ирина Махайлова.