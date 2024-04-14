В Башкирии выросли цены на бензин

В Башкирии отмечается рост стоимости автомобильного топлива, что стало первым подобным случаем за последние два месяца. По данным Росстата за период с 2 по 8 апреля средняя цена на бензин в республике выросла на 0,15% и составила 52,56 рубля за литр. Стоимость литра топлива марки АИ-92 в среднем равна 49,63 рубля, АИ-95 — 53,82 рубля (прежняя цена — 53,59 рубля), а АИ-98 и выше — 65,8 рубля. Также наблюдается повышение цен на дизельное топливо: расходы на литр выросли с 61,82 до 62,84 рубля.