В Башкирии выросли цены на бензин

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В Башкирии отмечается рост стоимости автомобильного топлива, что стало первым подобным случаем за последние два месяца. По данным Росстата за период с 2 по 8 апреля средняя цена на бензин в республике выросла на 0,15% и составила 52,56 рубля за литр. Стоимость литра топлива марки АИ-92 в среднем равна 49,63 рубля, АИ-95 — 53,82 рубля (прежняя цена — 53,59 рубля), а АИ-98 и выше — 65,8 рубля. Также наблюдается повышение цен на дизельное топливо: расходы на литр выросли с 61,82 до 62,84 рубля.
«Повышение хоть и не такое уж значительное, но, знаете, за месяц набегает приличная сумма», «Всё растёт и растёт, куда уже!», «Это неизбежно, мы к этому даже привыкать начинаем, если честно, всё равно придётся покупать», — комментируют повышение цен на топливо в соцсетях автомобилисты.
Известно, что за указанный период цены на бензин увеличились в 56 субъектах Российской Федерации. Самое значительное повышение стоимости топлива (0,7%) наблюдается в Ивановская область. В то же время, в трех регионах цены снизились: во Владимирской и Костромской областях на 0,2% и в Республике Дагестан на 0,1%.
В общем по стране средняя стоимость бензина составила 54,8 рубля за литр. Пока самое недорогое топливо можно приобрести в Алтайском крае и Коми (по 49,88 и 50,31 рубля соответственно), в то время как самая высокая цена на бензин отмечается в Сахалинской области и Якутии (69,67 и 69,3 рубля соответственно).