Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уфе

«Вез гараж, слетел с крепежей. Штраф за перевозку и все ему», «Продам гараж! Срочно!», «Это не ДТП, это диверсия!», «Ничего смешного нет, в тот момент, когда ехал камаз с гаражом рядом ехала машина моей приятельницы в машине было трое детей и чудом, что гараж не упал на её машину, доли секунды», — обмениваются мнениями подписчики.