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Updated Сегодня, 06:27

В Башкирии на нагаевском мосту автомобилисты столкнулись с гаражом

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уфе

14 апреля 2024, 06:11
Фото: 1MI

В Башкирии на нагаевском мосту автомобилисты столкнулись с гаражом

Гараж на проезжей части оказался неслучайно.

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в республике. Водителям, следовавшим по мосту в районе Нагаево, пришлось объезжать гараж. Как он там оказался, остается только догадываться. У пользователей соцсетей на этот счёт есть свои версии. Некоторых этот случай коснулся лично:

«Вез гараж, слетел с крепежей. Штраф за перевозку и все ему», «Продам гараж! Срочно!», «Это не ДТП, это диверсия!», «Ничего смешного нет, в тот момент, когда ехал камаз с гаражом рядом ехала машина моей приятельницы в машине было трое детей и чудом, что гараж не упал на её машину, доли секунды», — обмениваются мнениями подписчики.

Судя по всему, гараж действительно слетел с крепежей при перевозке.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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