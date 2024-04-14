Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уфе

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в республике. Водителям, следовавшим по мосту в районе Нагаево, пришлось объезжать гараж. Как он там оказался, остается только догадываться. У пользователей соцсетей на этот счёт есть свои версии. Некоторых этот случай коснулся лично:
«Вез гараж, слетел с крепежей. Штраф за перевозку и все ему», «Продам гараж! Срочно!», «Это не ДТП, это диверсия!», «Ничего смешного нет, в тот момент, когда ехал камаз с гаражом рядом ехала машина моей приятельницы в машине было трое детей и чудом, что гараж не упал на её машину, доли секунды», — обмениваются мнениями подписчики.
Судя по всему, гараж действительно слетел с крепежей при перевозке.