Спасатели в Башкирии сняли четырёх рыбаков с дрейфующей льдины

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 08:00
Вчера в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило тревожное сообщение о ЧП на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе. Из-за резкого потепления и интенсивного таяния льда от берега откололась крупная ледяная глыба, на которой находилось несколько рыболовов.
В момент происшествия расстояние до берега составляло около 30 метров. Мужчины осознали, что самостоятельно выбраться не смогут, и незамедлительно набрали номер спасательной службы.
На место происшествия прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. При оценке ситуации было установлено, что толщина льда достигала всего 5-7 сантиметров. Стало ясно, что воспользоваться снегоходом для эвакуации пострадавших невозможно. Для проведения операции была использована спасательная доска, предназначенная для транспортировки пострадавших по тонкому льду.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям группы спасателей все четверо рыбаков были благополучно доставлены на берег. В ходе эвакуации использовались альпинистское снаряжение и веревки для обеспечения безопасности пострадавших.
В связи с наступлением весеннего периода и активным таянием льда Госкомитет РБ по ЧС напоминает о крайней опасности выхода на лед. С каждым днем прочность ледяного покрова снижается, что может привести к трагическим последствиям.
С целью предупреждения подобных происшествий и повышения уровня безопасности граждан Госкомитет РБ по ЧС рекомендует: воздержаться от выхода на лед в период таяния, не приближаться к участкам льда со скоплениями воды или трещинами, при случайном попадании на отколовшийся от берега лед не поддаваться панике и звонить по номеру 112. Если есть цель перейти водоем со льдом, то при себе важно иметь средства спасения (веревка, острый предмет, спасательный жилет). Спасатели настоятельно рекомендуют, при оказании помощи пострадавшим, соблюдать меры безопасности и страховки. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих!