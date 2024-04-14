Спасатели в Башкирии сняли четырёх рыбаков с дрейфующей льдины

С целью предупреждения подобных происшествий и повышения уровня безопасности граждан Госкомитет РБ по ЧС рекомендует: воздержаться от выхода на лед в период таяния, не приближаться к участкам льда со скоплениями воды или трещинами, при случайном попадании на отколовшийся от берега лед не поддаваться панике и звонить по номеру 112. Если есть цель перейти водоем со льдом, то при себе важно иметь средства спасения (веревка, острый предмет, спасательный жилет). Спасатели настоятельно рекомендуют, при оказании помощи пострадавшим, соблюдать меры безопасности и страховки. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих!