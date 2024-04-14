mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Башкирии Уфу и Бирск свяжет новый рейс маршрутного автобуса

Из Уфы до Бирска будет ходить новый автобусный маршрут

14 апреля 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Башкирии Уфу и Бирск свяжет новый рейс маршрутного автобуса

Он будет работать ежедневно.

С 15 апреля жители Башкирии смогут воспользоваться новым междугороднем маршрут«Уфа — Бирск». Как сообщили в «Башавтотранс» он будет заезжать еще и в Благовещенск». Пока известно, что планируется запускать рейс каждый день, маршруту присвоен номер 534. Время отправление автобуса 16:10, с уфимского южного автовокзала.

«Отлично, теперь смогу легко добраться до дома с работы, а то такси уже накладно получается», «Хорошие новости! В любой день можно доехать до Уфы, иногда нужно срочно отправиться, а маршрутов нет», «Мне в Благовещенск из Уфы нужно добираться, удобно будет, я рад такому решению», — делятся мнениями жители республики.

Читайте также:
Новый автобусный маршрут запустили в Уфе
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Белорецке трое детей ушли под лёд
Сегодня, 05:36
В Башкирии выросли цены на бензин
Сегодня, 05:43
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уфе
Сегодня, 06:11
В Башкирии за сутки задержали 47 пьяных водителей
Вчера, 06:17
В Уфе зафиксировали превышение концентрации опасного вещества в воздухе
Вчера, 04:30
Волонтеры из Башкирии помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам
Вчера, 07:31
"