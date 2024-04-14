Из Уфы до Бирска будет ходить новый автобусный маршрут

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
С 15 апреля жители Башкирии смогут воспользоваться новым междугороднем маршрут«Уфа — Бирск». Как сообщили в «Башавтотранс» он будет заезжать еще и в Благовещенск». Пока известно, что планируется запускать рейс каждый день, маршруту присвоен номер 534. Время отправление автобуса 16:10, с уфимского южного автовокзала.
«Отлично, теперь смогу легко добраться до дома с работы, а то такси уже накладно получается», «Хорошие новости! В любой день можно доехать до Уфы, иногда нужно срочно отправиться, а маршрутов нет», «Мне в Благовещенск из Уфы нужно добираться, удобно будет, я рад такому решению», — делятся мнениями жители республики.