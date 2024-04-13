В Уфе прошел специальный показ «Сто лет тому вперед» по мотивам книги Кира Булычева

Согласно сюжету, Коля Герасимов живет в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.