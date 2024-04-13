В Уфе прошел специальный показ «Сто лет тому вперед» по мотивам книги Кира Булычева

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В основе сценария — вселенная знаменитого фантаста Кира Булычева, в центре которой приключения Алисы, девочки из будущего. Главные роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили восходящие звезды Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский (профессор Селезнев) и Виктория Исакова (Кира Селезнева). В ролях космических пиратов Весельчака У и Глота зрители увидят Александра Петрова и Юру Борисова в совершенно новых и непривычных образах, а голос роботу Вертеру подарил Федор Бондарчук.
Новая приключенческая картина — совместный проект компаний «Водород», Art Pictures Studio, «Национальной Медиа Группы», «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино, Okko и студии «Союзмультфильм». Генеральный партнер фильма — Сбер.
— Одной из главных задач было открыть Вселенную Кира Булычева новому поколению зрителей. Этот фильм вдохновлен миром, который создал писатель, и в кино сегодня мы имеем все самые современные технические возможности показать это максимально зрелищно и интересно. «Сто лет тому вперед» — настоящий вызов для всей съемочной группы и актеров — сделать большое приключенческое кино с захватывающим сюжетом, юмором и, конечно, вечными вопросами про настоящую дружбу и любовь, — отметил режиссер-постановщик, автор сценария, продюсер Кинокомпании «Водород» Александр Андрющенко.
Согласно сюжету, Коля Герасимов живет в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
— «Сто лет тому вперед» — это новое прочтение творчества Кира Булычева. Мы не экранизировали конкретное произведение, но вдохновлялись миром, который создал писатель. При этом постарались сохранить все самое важное, что осталось в сердцах читателей, для которых Булычев — один из любимых писателей детства: это герои его историй. Конечно, будут и многочисленные отсылки к местам и явлениям, описанным в книге, — прокомментировал автор сценария Андрей Золотарев.