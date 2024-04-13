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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

В Уфе продают цыганскую лощадь почти за миллион рублей

В Уфе продают цыганскую лощадь почти за миллион рублей

13 апреля 2024, 05:23
Фото: PxHere
Самое дорогое животное в Уфе — лошадь породы тинкер или цыганская упряжная. За двухгодовалого жеребца просят 960 тысяч рублей. Информация размещена на портале Avito.

Как рассказывает продавец, отца и мать коня привезли в Россию из графства Оксфордшир в Англии.

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«Жеребец абсолютно спокойный, человекоориентирован, не заезжен, оповожен, тренируется согласно возрасту — корда на отлично, ходит на уздечке, знает гурту, седло, уже подсаживали 4- летнего ребенка. Будет обладать шикарными щетками, гривой и хвостом. Аллюры мягкие, воздушные. Отличный конь для выставок или спорта», — гласит описание жеребца.
#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Животные
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