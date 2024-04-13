В Уфе продают цыганскую лощадь почти за миллион рублей

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Как рассказывает продавец, отца и мать коня привезли в Россию из графства Оксфордшир в Англии.
«Жеребец абсолютно спокойный, человекоориентирован, не заезжен, оповожен, тренируется согласно возрасту — корда на отлично, ходит на уздечке, знает гурту, седло, уже подсаживали 4- летнего ребенка. Будет обладать шикарными щетками, гривой и хвостом. Аллюры мягкие, воздушные. Отличный конь для выставок или спорта», — гласит описание жеребца.