В Уфе продают цыганскую лощадь почти за миллион рублей

Самое дорогое животное в Уфе — лошадь породы тинкер или цыганская упряжная. За двухгодовалого жеребца просят 960 тысяч рублей. Информация размещена на портале Avito.

Как рассказывает продавец, отца и мать коня привезли в Россию из графства Оксфордшир в Англии. Саванны, рэгдоллы и каракеты: самые дорогие кошки в Уфе Узнать подробнее «Жеребец абсолютно спокойный, человекоориентирован, не заезжен, оповожен, тренируется согласно возрасту — корда на отлично, ходит на уздечке, знает гурту, седло, уже подсаживали 4- летнего ребенка. Будет обладать шикарными щетками, гривой и хвостом. Аллюры мягкие, воздушные. Отличный конь для выставок или спорта», — гласит описание жеребца.