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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Башкирии прошли первые общереспубликанские субботники

В Башкирии прошли первые общереспубликанские субботники

13 апреля 2024, 11:09
Фото: Радий Хабиров/Telegram
В Башкирии 13 апреля проходят первые за сезон общереспубликанские субботники. Об этом в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.
«Снег в этом году сошел раньше обычного, и наша задача — как можно быстрее привести в порядок города и села. Неравнодушные жители разного возраста с самого утра наводят чистоту в своих населенных пунктах. Рыхлят оставшийся снег, убирают прошлогоднюю листву и мусор, обрезают ветки деревьев», — написал Хабиров.
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В целом за две недели в муниципалитетах региона вывезли около 8,6 тысяч кубов мусора. Как рассказал руководитель республики, участниками субботников стали порядка 175 тысяч человек.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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