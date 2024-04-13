В Башкирии прошли первые общереспубликанские субботники

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
«Снег в этом году сошел раньше обычного, и наша задача — как можно быстрее привести в порядок города и села. Неравнодушные жители разного возраста с самого утра наводят чистоту в своих населенных пунктах. Рыхлят оставшийся снег, убирают прошлогоднюю листву и мусор, обрезают ветки деревьев», — написал Хабиров.
В целом за две недели в муниципалитетах региона вывезли около 8,6 тысяч кубов мусора. Как рассказал руководитель республики, участниками субботников стали порядка 175 тысяч человек.