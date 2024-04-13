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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Башкирии полицейские по горячим следам задержали ограбившего старушку преступника

В Башкирии полицейские по горячим следам задержали ограбившего старушку преступника

13 апреля 2024, 12:23
Фото: PxHere
В Салавате сотрудники МВД задержали грабителя по горячим следам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жертвой преступника стала 65-летняя женщина. Пенсионерка шла домой, когда к ней подбежал мужчина и начал вырывать сумку. С первого раза у грабителя не вышло отнять вещи, женщина крепко держала сумку, однако в конце концов отпустила кладь и от рывка упала.

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Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 27-летний местный житель. На него завели уголовное дело, сейчас он сидит в спецприемнике.

«Огромную роль в поимке преступника сыграли профессионализм и мужество инспектора-кинолога центра кинологической службы Отдела МВД России по городу Салавату младшего лейтенанта полиции Азалии Мансуровой», — рассказали в МВД.
#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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