В Башкирии полицейские по горячим следам задержали ограбившего старушку преступника

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Жертвой преступника стала 65-летняя женщина. Пенсионерка шла домой, когда к ней подбежал мужчина и начал вырывать сумку. С первого раза у грабителя не вышло отнять вещи, женщина крепко держала сумку, однако в конце концов отпустила кладь и от рывка упала.
Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 27-летний местный житель. На него завели уголовное дело, сейчас он сидит в спецприемнике.
«Огромную роль в поимке преступника сыграли профессионализм и мужество инспектора-кинолога центра кинологической службы Отдела МВД России по городу Салавату младшего лейтенанта полиции Азалии Мансуровой», — рассказали в МВД.