В Башкирии полицейские по горячим следам задержали ограбившего старушку преступника

Жертвой преступника стала 65-летняя женщина. Пенсионерка шла домой, когда к ней подбежал мужчина и начал вырывать сумку. С первого раза у грабителя не вышло отнять вещи, женщина крепко держала сумку, однако в конце концов отпустила кладь и от рывка упала.