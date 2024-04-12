Выходные в Башкирии — удивительные места уникального региона России

Для детей здесь есть Парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина с аттракционами. Такой вариант подходит тем, кто не большой фанат времяпровождения на природе и больше любит изучать культуру и историю. Однако если вы все же хотите посмотреть природу города, то можно добраться до Ишеевских пещер. Они находятся в 15 км от города, но если вы осилите путь, вы сможете увидеть сталактиты.