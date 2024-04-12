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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Природный парк Иремель

Выходные в Башкирии — удивительные места уникального региона России

12 апреля 2024, 11:01
Природный парк Иремель
От горы Иремель до Стерлитамака и минерального источника Кургазака, совершите поездку в мир живых чудес из Красной книги, где природа раскрывает свои сокровища.

Путешествие по Уфимской области представляет собой уникальную возможность погрузиться в богатую культуру и историю этого региона. Для местных жителей такое путешествие — это повод отдохнуть от повседневной суеты, насладиться природой и тишиной. Для приезжих же каждый уголок может представлять интерес и загадку, вызывая желание узнать и исследовать больше об этом месте. Куда же стоит поехать?

Белорецкий район

Белорецкий район представляет собой уникальное сочетание природных красот и исторического наследия. Именно здесь находятся горы Иремель, Атыш и высочайшая точка Башкортостана — гора Ямантау.

Иремель, считается самой красивой и загадочной горой региона, так как она окружена легендами и преданиями, и является второй по высоте вершиной Южного Урала — 1582,3 метра над уровнем моря и включает в себя три вершины: Большой Иремель, Малый Иремель и Жеребчик. Здесь можно насладиться прогулками по природному парку или, если вы предпочитаете экстремальные виды отдыха, совершить восхождение на вершины.

Сплав по рекеСплав по реке
Сплав по реке
Фото: Изображение Midjourney

Помимо этого, можно доехать до речки Инзер, где любители устраивают сплав на лодках. А река Юрюзань славится щукой, голавлем, окунем и даже хариусом, последний занесен в Красную книгу и ловить его мы вам не советуем…

  • Расстояние: 250 км от Уфы.
  • Адрес: Белорецк.
  • Посещение с детьми: возможно, однако необходимо помнить о безопасности и подбирать маршруты и активности в зависимости от возраста и физической подготовки детей.
  • Стоимость: входной билет 200 рублей можно купить на сайте https://dooptrb.ru/parks/iremel/, однако есть множество услуг, которые оказывают на территории, например, заброс на гору на машине — 2 тысячи до 7 человек.
  • Что еще есть рядом: Капова пещера и Белорецкий историко-краеведческий музей (от 25-370 рублей).

     

Национальный парк «Башкирия»

Уникальный геологический комплекс с пещерами, лесами, ручьями, редкими растениями и животными. Территория парка пересекают речные долины, образующие глубокие каньоны со скалистыми выступами. Реки Урюк, Кужа, Нугуш и Белая протекают по хребтам и подпитываются из различных источников.

Также на территории парка присутствуют карстовые полости, образованные ручьями Шульган, Сумган, Кутук и Юриаш. Особенность этого места — его фауна, которая включена в Красную книгу. Здесь есть лось, косуля, медведь, барсук, волк, рысь, лисица, белка, бурундук, суслик, ондатра, летучая мышь «ночница прудовая», грызун «садовая соня», речная выдра и европейская норка.

  • Расстояние 200 км от Уфы.
  • Адрес: Мелеузовский р-н, п. Нугуш, ул. Худайбердина, д. 15.
  • Посещение с детьми: обязательно.
  • Стоимость: самый простой билет обойдется в 250-350 рублей нас сайте https://npbashkiria.ru/stoimosti-uslug, однако вы можете приобрести комплексные маршруты с баней и инструктором — до 20 000 рублей.
  • Что еще есть рядом: Водопад Куперля и Нугушское водохранилище.
Национальный парк «Башкирия»Национальный парк «Башкирия»
Национальный парк «Башкирия»

Город Стерлитамак

Исторический город с богатым культурным наследием. Здесь можно посетить Историко-краеведческий музей, где билет стоит всего 70 рублей, есть Музей камня им. И. Скуина. архитектурные памятники.

«Стерлитамакский историко-краеведческий музей»«Стерлитамакский историко-краеведческий музей»
«Стерлитамакский историко-краеведческий музей»

Для детей здесь есть Парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина с аттракционами. Такой вариант подходит тем, кто не большой фанат времяпровождения на природе и больше любит изучать культуру и историю. Однако если вы все же хотите посмотреть природу города, то можно добраться до Ишеевских пещер. Они находятся в 15 км от города, но если вы осилите путь, вы сможете увидеть сталактиты.

  • Расстояние: 200 км от Уфы.
  • Адрес: Стерлитамак.
  • Посещение с детьми: зависит от возраста, так как малыши могут устать от такой поездки.
  • Стоимость: билет в музей 70 рублей, парки аттракционов бесплатно. До пещер можно добраться своим ходом или же купить экскурсию от 1000 рублей.
  • Что еще есть рядом: горы Юрактау и Шихан Куштау.

Кургазак

Кургазак — это удивительный минеральный источник, источающий свои воды из горного хребта Каратау на берегу реки Юрюзань в Салаватском районе Башкортостана. Вы можете добраться сюда и погулять самостоятельно или провести время на курорте «Янган-Тау», который находится в центре единственного в России геопарка, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лесной массивЛесной массив
Лесной массив
Фото: 1MI

Здесь два основных природных фактора для лечения: геотермальные пары, исходящие из недр горы, на которой расположен курорт, и окружающие леса сосново-осиново-березового состава, входящие в первую санитарную зону курорта. Посещение этого места позволит вам насладиться спокойствием природы, провести время на свежем воздухе и изучить местную флору и фауну.

  • Расстояние: 50 км от Уфы.
  • Адрес: село Комсомол.
  • Посещение с детьми: отдохнуть здесь можно всей семьей.
  • Стоимость: приехать к источнику, набрать воды можно бесплатно. День в санатории — от 7300р/день.
  • Что еще есть рядом: Идрисовская пещера и Лимоновский гребень.
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#Ольга Харина#Общество#Музей#Выходные дни#Природные парки#Дикая природа#Природа#Живая природа#Отдых на природе
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