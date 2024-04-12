Водителя «Башавтотранса» лишили прав после наезда на ребенка

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Авария случилась, когда водитель «Нефаза» двигался на высокой скорости по улице Софьи Перовской. В какой-то момент он выехал на желтый сигнал светофора. Не справившись с управлением, мужчина наехал на школьника, который шел по пешеходному переходу с бабушкой.
Свою вину водитель признал. В результате Октябрьский районный суд решил лишить его прав.
Напомним, что за март увеличилось число погибших жителей Башкирии на рабочем месте. Среди жертв был и водитель «Башавтотранса».