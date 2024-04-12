mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Водителя «Башавтотранса» лишили прав после наезда на ребенка

Водителя «Башавтотранса» лишили прав после наезда на ребенка

12 апреля 2024, 16:59
Фото: 1MI
Водитель «Башавтотранса» сбил ребенка в Уфе. За ДТП в конце прошлого года его лишили водительского удостоверения на полтора года.
Сюжет
Дети

Авария случилась, когда водитель «Нефаза» двигался на высокой скорости по улице Софьи Перовской. В какой-то момент он выехал на желтый сигнал светофора. Не справившись с управлением, мужчина наехал на школьника, который шел по пешеходному переходу с бабушкой.

Свою вину водитель признал. В результате Октябрьский районный суд решил лишить его прав.

Напомним, что за март увеличилось число погибших жителей Башкирии на рабочем месте. Среди жертв был и водитель «Башавтотранса».

Читайте также:
Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умиратьПрокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в БашкирииСколько заплатит водитель за сбитое дикое животное
#Марина Шорина#Общество#Дети#Башкортостан#ДТП#Башавтотранс
Подпишитесь
Уфимский летчик установил мировой рекорд
Сегодня, 14:39
Друга стрелка из Башкирии задержали за укрывательство
Сегодня, 13:55
В Уфе разваливается подземка
Сегодня, 15:44
Уфимских водителей проверяют в пятницу вечером
Сегодня, 16:33
«Инопланетяне развернулись»: уфимцев удивило явление в небе
Сегодня, 16:48
"