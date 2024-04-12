В Выходные в Башкирии ожидается +17 градусов

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
В этот уиккенд в республике будет очень тепло, температура воздуха поднимется до +17 градусов. Такая погода продлится три дня. Правда вместе с теплом в регион придут и дожди. Синоптики советуют не расстраиваться раньше времени, так как осадки преимущественно будут в ночное время.
12 апреля небольшой дождь может пройти днем, погода будет ветреная, в некоторых районах Башкирии — ветер весьма порывистый. Воздух прогреется до +12, +17°.
13 апреля еще возможны ночные осадки, ветер западный умеренный, а температура +3, +8°. Днем снова потеплеет до +9, +14, но дождь пока продолжит идти.
14 апреля общая картина погоды останется неизменной. Ночью будет 1, +4°, днем +5, +10°.