В Выходные в Башкирии ожидается +17 градусов

В этот уиккенд в республике будет очень тепло, температура воздуха поднимется до +17 градусов. Такая погода продлится три дня. Правда вместе с теплом в регион придут и дожди. Синоптики советуют не расстраиваться раньше времени, так как осадки преимущественно будут в ночное время.