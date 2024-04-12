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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Башкирии выходные будут дождливыми, но тёплыми

В Выходные в Башкирии ожидается +17 градусов

12 апреля 2024, 04:35
Фото: 1MI

В Башкирии выходные будут дождливыми, но тёплыми

Куртки можно оставить дома, а зонтики взять с собой.

В этот уиккенд в республике будет очень тепло, температура воздуха поднимется до +17 градусов. Такая погода продлится три дня. Правда вместе с теплом в регион придут и дожди. Синоптики советуют не расстраиваться раньше времени, так как осадки преимущественно будут в ночное время.

12 апреля небольшой дождь может пройти днем, погода будет ветреная, в некоторых районах Башкирии — ветер весьма порывистый. Воздух прогреется до +12, +17°.

13 апреля еще возможны ночные осадки, ветер западный умеренный, а температура +3, +8°. Днем снова потеплеет до +9, +14, но дождь пока продолжит идти.

14 апреля общая картина погоды останется неизменной. Ночью будет 1, +4°, днем +5, +10°.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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