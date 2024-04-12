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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Уфе разваливается подземка

В Уфе разваливается подземка

12 апреля 2024, 15:44
Фото: 1MI
Подземный пешеходный переход рядом с универмагом «Уфа» рассыпается. Это случилось через полтора года после ремонта объекта, передает портал «ЮТВ».

Уфимка рассказала, как плитка у лестницы обвалилась, а штукатурка отслоилась. На ремонт летом 2022 года выделялось около миллиона рублей. Подрядчик тогда разобрал облицовку стен, отбил штукатурку, покрасил потолки, сделал другие строительные и малярные работы.

Гарантия на ремонт давалась до лета 2024 года. В мэрии заявили, что «обновленный» переход нужно обследовать. Тогда будет решаться вопрос о ремонте.

Ранее стало известно, что в Башкирии после обвала грунта собиралась комиссия по ЧС. Угрозы имуществу и жизни людей не было, до гаражей было около трех метров.

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#Марина Шорина#Уфа#Ремонт#Пешеходный переход
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