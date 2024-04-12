В Уфе разваливается подземка

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Уфимка рассказала, как плитка у лестницы обвалилась, а штукатурка отслоилась. На ремонт летом 2022 года выделялось около миллиона рублей. Подрядчик тогда разобрал облицовку стен, отбил штукатурку, покрасил потолки, сделал другие строительные и малярные работы.
Гарантия на ремонт давалась до лета 2024 года. В мэрии заявили, что «обновленный» переход нужно обследовать. Тогда будет решаться вопрос о ремонте.
Ранее стало известно, что в Башкирии после обвала грунта собиралась комиссия по ЧС. Угрозы имуществу и жизни людей не было, до гаражей было около трех метров.