В Канаде во время матча вспомнили уфимского хоккеиста

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Речь идет о хоккеисте Родионе Амирове. Молодому воспитаннику уфимского ХК «Салавата Юлаева» было всего 21, когда он скончался от рака.
Во время игры между командами «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Джерси» в Торонто почтили память юного спортсмена. Перед тем как начать матч на больших экранах зрителям показали видео с Родионом Амировым. Парень ушёл из жизни в августе 2023 года.
«На игре присутствовала семья Родиона: родители и сёстры. Трибуны встретили их аплодисментами», — рассказали представители пресс-службы ХК «Салават Юлаев».