В Канаде во время матча вспомнили уфимского хоккеиста

Во время игры между командами «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Джерси» в Торонто почтили память юного спортсмена. Перед тем как начать матч на больших экранах зрителям показали видео с Родионом Амировым. Парень ушёл из жизни в августе 2023 года.