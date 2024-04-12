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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Канаде хоккейный матч начался с воспоминаний об уфимском спортсмене

В Канаде во время матча вспомнили уфимского хоккеиста

12 апреля 2024, 13:28

В Канаде хоккейный матч начался с воспоминаний об уфимском спортсмене

Трагическая судьба молодого парня стала известна на весь мир.

Речь идет о хоккеисте Родионе Амирове. Молодому воспитаннику уфимского ХК «Салавата Юлаева» было всего 21, когда он скончался от рака.

Во время игры между командами «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Джерси» в Торонто почтили память юного спортсмена. Перед тем как начать матч на больших экранах зрителям показали видео с Родионом Амировым. Парень ушёл из жизни в августе 2023 года.

«На игре присутствовала семья Родиона: родители и сёстры. Трибуны встретили их аплодисментами», — рассказали представители пресс-службы ХК «Салават Юлаев».

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