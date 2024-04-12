В Башкирии врачи спасли малыша с цитомегаловирусом

Состояние мальчика при рождении оценивалось как крайне тяжелая. Помимо того, что ребенок был покрыт сыпью, у него диагностировали выраженную дыхательную недостаточность и церебральные нарушения. После комплексного обследования у малыша нашли цитомегаловирус.