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Published Сегодня, 03:42

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В Башкирии врачи спасли малыша с цитомегаловирусом

В Башкирии врачи спасли малыша с цитомегаловирусом

12 апреля 2024, 03:42
Фото: FreePik
Малыша с редкой «черничной» сыпью спасли врачи перинатального центра Республиканской клинической больницы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Состояние мальчика при рождении оценивалось как крайне тяжелая. Помимо того, что ребенок был покрыт сыпью, у него диагностировали выраженную дыхательную недостаточность и церебральные нарушения. После комплексного обследования у малыша нашли цитомегаловирус.

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«На УЗИ врачи увидели, что печень и селезенка увеличены на 4 см, в головном мозге обнаружены кисты, слабо выражен рисунок извилин и борозд. В плевральных полостях внутренних органов скопилась жидкость. Вследствие поражения вирусом развились гепатит, воспаление легких, почек, сосудистой оболочки и сетчатки глаза, оболочки и вещества головного мозга», — рассказал Мурашко.

Было принято решение провести противовирусную терапию, а также патогенетическое и посиндромное лечение. Ребенок перенес неоднократное переливание компонентов крови. Благодаря этому состояние малыша стабилизировалось, сейчас он находится в ГДКБ №17, там ребенок будет проходить дальнейшее лечение.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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