В Башкирии врачи спасли малыша с цитомегаловирусом

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Состояние мальчика при рождении оценивалось как крайне тяжелая. Помимо того, что ребенок был покрыт сыпью, у него диагностировали выраженную дыхательную недостаточность и церебральные нарушения. После комплексного обследования у малыша нашли цитомегаловирус.
«На УЗИ врачи увидели, что печень и селезенка увеличены на 4 см, в головном мозге обнаружены кисты, слабо выражен рисунок извилин и борозд. В плевральных полостях внутренних органов скопилась жидкость. Вследствие поражения вирусом развились гепатит, воспаление легких, почек, сосудистой оболочки и сетчатки глаза, оболочки и вещества головного мозга», — рассказал Мурашко.
Было принято решение провести противовирусную терапию, а также патогенетическое и посиндромное лечение. Ребенок перенес неоднократное переливание компонентов крови. Благодаря этому состояние малыша стабилизировалось, сейчас он находится в ГДКБ №17, там ребенок будет проходить дальнейшее лечение.