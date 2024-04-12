В Башкирии власти пытаются найти причину обмеления озера Аслыкуль

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 09:56
Озеро Аслыкуль, расположенное в Давлекановском районе Башкирии, является крупнейшим в республике и издавна служит источником водоснабжения и местом отдыха для местного населения. Однако в последние годы наблюдается тревожная тенденция к обмелению водоема, вызывающая серьезную обеспокоенность как у жителей региона, так и у экологических экспертов.
«Наше самое любимое озеро. Любим отдыхать там всей семьёй, вокруг красота, сказочная природа. Жаль, что озеро мельчает. Наверное, это всё из-за экологии», «С каждым годом наблюдаем такую ситуацию, что озеро всё больше и больше мельчает, и ничего не делается, чтобы исправить ситуацию. Волонтёры весной что-то делали, но это не серьёзно. Озеро срочно нуждается в спасении. От берега…», «Прекрасное место, вода чистейшая, свежий воздух. Недалеко местное население продает кумыс можно попробовать и поправить за одно здоровье. Вокруг благодать. Мелко, но вроде детям играть безопасно. За последние годы, конечно, сильно измельчало», — говорят местные туристы.
Власти Башкирии осознают критичность ситуации и решили выделить средства в размере 4,5 миллиона рублей из регионального бюджета на проведение углубленных исследований для выяснения причин обмеления озера. Ученые специалисты, привлеченные к проекту, рассматривают широкий спектр факторов, способствующих снижению уровня воды. Из возможных причин обмеления озера эксперты называют загрязнение окружающей среды, а именно отсутствие должного обращения с отходами и бесконтрольный выпас скота на берегу озера, что приводит к загрязнению воды и береговой линии. Это снижает качество воды и создает неблагоприятные условия для водной флоры и фауны.
Также влиять может и изменение климата, глобальное потепление и изменение осадков оказывают значительное воздействие на водные ресурсы во всем мире. Аслыкуль также подвержен этим изменениям, что выражается в сокращении притока воды из атмосферных источников. Есть еще один вариант: заиливание донных родников. На дне озера многочисленные подземные родники служат источниками питания водоема. Однако заиливание этих родников, вызванное неправильным землепользованием и хозяйственной деятельностью, ограничивает приток свежей воды.
Кроме того специалисты допускают, что отсутствие водопропускных труб на дорогах тоже может пагубно влиять на водоём. Строительство дорог вокруг озера без учета водопропускных труб препятствует стоку воды с прилегающих территорий, что также приводит к сокращению притока в водоем.
Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов рассказал, что прекрасно осведомлен о проблемах озера Аслыкуль.
«Озеро катастрофически мелеет и заиливается. Уровень озера падает на метр в год, а почти на половине протяженности вдоль берегов увеличиваются площади камыша, наращивая вместе с береговой глиной слой ила, толщина которого уже свыше полуметра», — рассказал он.
По мнению эколога, обмеление озера Аслыкуль произошло из-за изменения климата, заиливания донных питающих родников, прокладки вокруг озера дорог без водопропускных труб. Кроме того, летом сюда приезжают тысячи туристов, которые вытаптывают растения и поднимают облака пыли. При этом не все хотят вносить плату за пребывание на озере.
Исследования водоёма будут включать масштабные работы по экологическому мониторингу, с регулярными замерами уровня воды, качества воды и биологического разнообразия озера. Все это позволит отслеживать динамику обмеления и выявлять возникающие проблемы.
Удаление мусора, рекультивация береговой линии и создание санитарно-защитной зоны вокруг озера помогут улучшить экологическое состояние водоема. А также сохранить подземные родники. Будет проведена очистка, восстановление и защита родников, питающих озеро, обеспечат стабильный приток свежей воды.
Исследовательские работы, проводимые в рамках проекта, будут основаны на передовых научных методах и привлекут специалистов из различных областей, включая гидрологию, геологию, биологию и экологию. Результаты исследований послужат основой для разработки научно обоснованной стратегии восстановления и сохранения озера Аслыкуль, ведь оно является не только крупнейшим водным объектом в Башкирии, но и местом культурного и исторического наследия.