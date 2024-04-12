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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Власти Башкирии пытаются решить проблему обмеления самого крупного озера региона

В Башкирии власти пытаются найти причину обмеления озера Аслыкуль

12 апреля 2024, 08:26
Фото: 1MI

Власти Башкирии пытаются решить проблему обмеления самого крупного озера региона

На исследования будет выделено 4,5 млн рублей.

Озеро Аслыкуль, расположенное в Давлекановском районе Башкирии, является крупнейшим в республике и издавна служит источником водоснабжения и местом отдыха для местного населения. Однако в последние годы наблюдается тревожная тенденция к обмелению водоема, вызывающая серьезную обеспокоенность как у жителей региона, так и у экологических экспертов.

«Наше самое любимое озеро. Любим отдыхать там всей семьёй, вокруг красота, сказочная природа. Жаль, что озеро мельчает. Наверное, это всё из-за экологии», «С каждым годом наблюдаем такую ситуацию, что озеро всё больше и больше мельчает, и ничего не делается, чтобы исправить ситуацию. Волонтёры весной что-то делали, но это не серьёзно. Озеро срочно нуждается в спасении. От берега…», «Прекрасное место, вода чистейшая, свежий воздух. Недалеко местное население продает кумыс можно попробовать и поправить за одно здоровье. Вокруг благодать. Мелко, но вроде детям играть безопасно. За последние годы, конечно, сильно измельчало», — говорят местные туристы.

Власти Башкирии осознают критичность ситуации и решили выделить средства в размере 4,5 миллиона рублей из регионального бюджета на проведение углубленных исследований для выяснения причин обмеления озера. Ученые специалисты, привлеченные к проекту, рассматривают широкий спектр факторов, способствующих снижению уровня воды. Из возможных причин обмеления озера эксперты называют загрязнение окружающей среды, а именно отсутствие должного обращения с отходами и бесконтрольный выпас скота на берегу озера, что приводит к загрязнению воды и береговой линии. Это снижает качество воды и создает неблагоприятные условия для водной флоры и фауны.

Также влиять может и изменение климата, глобальное потепление и изменение осадков оказывают значительное воздействие на водные ресурсы во всем мире. Аслыкуль также подвержен этим изменениям, что выражается в сокращении притока воды из атмосферных источников. Есть еще один вариант: заиливание донных родников. На дне озера многочисленные подземные родники служат источниками питания водоема. Однако заиливание этих родников, вызванное неправильным землепользованием и хозяйственной деятельностью, ограничивает приток свежей воды.

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Кроме того специалисты допускают, что отсутствие водопропускных труб на дорогах тоже может пагубно влиять на водоём. Строительство дорог вокруг озера без учета водопропускных труб препятствует стоку воды с прилегающих территорий, что также приводит к сокращению притока в водоем.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов рассказал, что прекрасно осведомлен о проблемах озера Аслыкуль.

«Озеро катастрофически мелеет и заиливается. Уровень озера падает на метр в год, а почти на половине протяженности вдоль берегов увеличиваются площади камыша, наращивая вместе с береговой глиной слой ила, толщина которого уже свыше полуметра», — рассказал он.

По мнению эколога, обмеление озера Аслыкуль произошло из-за изменения климата, заиливания донных питающих родников, прокладки вокруг озера дорог без водопропускных труб. Кроме того, летом сюда приезжают тысячи туристов, которые вытаптывают растения и поднимают облака пыли. При этом не все хотят вносить плату за пребывание на озере.

Исследования водоёма будут включать масштабные работы по экологическому мониторингу, с регулярными замерами уровня воды, качества воды и биологического разнообразия озера. Все это позволит отслеживать динамику обмеления и выявлять возникающие проблемы.

Удаление мусора, рекультивация береговой линии и создание санитарно-защитной зоны вокруг озера помогут улучшить экологическое состояние водоема. А также сохранить подземные родники. Будет проведена очистка, восстановление и защита родников, питающих озеро, обеспечат стабильный приток свежей воды.

Исследовательские работы, проводимые в рамках проекта, будут основаны на передовых научных методах и привлекут специалистов из различных областей, включая гидрологию, геологию, биологию и экологию. Результаты исследований послужат основой для разработки научно обоснованной стратегии восстановления и сохранения озера Аслыкуль, ведь оно является не только крупнейшим водным объектом в Башкирии, но и местом культурного и исторического наследия.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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