В Башкирии власти пытаются найти причину обмеления озера Аслыкуль

Также влиять может и изменение климата, глобальное потепление и изменение осадков оказывают значительное воздействие на водные ресурсы во всем мире. Аслыкуль также подвержен этим изменениям, что выражается в сокращении притока воды из атмосферных источников. Есть еще один вариант: заиливание донных родников. На дне озера многочисленные подземные родники служат источниками питания водоема. Однако заиливание этих родников, вызванное неправильным землепользованием и хозяйственной деятельностью, ограничивает приток свежей воды.