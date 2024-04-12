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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Башкирии снегоход ушёл под лёд вместе с водителем

В Башкирии снегоход провалился под лёд

12 апреля 2024, 11:25
Фото: МЧС РБ

В Башкирии снегоход ушёл под лёд вместе с водителем

Мужчине потребовалась помощь спасателей.

В Нуримановском районе едва не случилась трагедия. На ходу снегоход, за рулем которого был Юрий Невский, местный бизнесмен, провалился под лед. На место ЧП экстренно выехали спасатели, отметив, что пострадавший чудом остался жив.

Мужчину эвакуировали и доставили до ближайшей базы отдыха. Медицинская помощь экстрималу не потребовалась, повезло, что он был в защитном костюме. А вот его железного коня освободить из ледяного плена не удалось, снегоход утонул.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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