В Башкирии рабочего насмерть переехала погрузочная машина

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Трагический инцидент произошел на Юбилейном подземном руднике в Хайбуллинском районе. 37-летний геолог, предположительно, погиб под колесами погрузочно-доставочной машины.
Бездыханное тело коллеги обнаружил ночью электрослесарь. Погибший работник лежал в горной выработке. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, сейчас инспекторы расследуют обстоятельства произошедшего.
Mkset взял комментарий у компании по поводу трагедии.
«ДТП на подземном руднике произошло 10 апреля. Несмотря на оперативно оказанную помощь, работник скончался по дороге в больницу г. Баймак. На предприятии создана комиссия, которая расследует все причины и обстоятельства трагедии. Весь коллектив Юбилейного рудника выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь».