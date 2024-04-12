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В Башкирии рабочего насмерть переехала погрузочная машина

В Башкирии рабочего насмерть переехала погрузочная машина

12 апреля 2024, 06:13
Фото: PxHere
Смертельный несчастный случай произошел 10 апреля с работником ООО «Башкирская медь», сообщает Гострудинспекция региона.

Трагический инцидент произошел на Юбилейном подземном руднике в Хайбуллинском районе. 37-летний геолог, предположительно, погиб под колесами погрузочно-доставочной машины.

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Бездыханное тело коллеги обнаружил ночью электрослесарь. Погибший работник лежал в горной выработке. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, сейчас инспекторы расследуют обстоятельства произошедшего.

Mkset взял комментарий у компании по поводу трагедии.

«ДТП на подземном руднике произошло 10 апреля. Несмотря на оперативно оказанную помощь, работник скончался по дороге в больницу г. Баймак. На предприятии создана комиссия, которая расследует все причины и обстоятельства трагедии. Весь коллектив Юбилейного рудника выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь».
#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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