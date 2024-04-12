В Башкирии подорожали овощи

Сильнее всего поднялась стоимость моркови — на 3,74% (до 40,96 руб. за кг). Кроме тгго, на 3,7% подорожали помидоры (247,42 руб). Наблюдается также рост цен на бананы (2,6%) и сахарный песок (2,04%). Помимо этого, в пределах 1-2%, подорожали свекла, молоко, овощные и фруктовые консервы для детского питания, яблоки, мука, лук и молоко.