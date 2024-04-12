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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Башкирии подорожали овощи

В Башкирии подорожали овощи

12 апреля 2024, 05:01
Фото: PxHere
Аналитики Башстата опубликовали динамику цен в магазинах региона за последнюю неделю.

Сильнее всего поднялась стоимость моркови — на 3,74% (до 40,96 руб. за кг). Кроме тгго, на 3,7% подорожали помидоры (247,42 руб). Наблюдается также рост цен на бананы (2,6%) и сахарный песок (2,04%). Помимо этого, в пределах 1-2%, подорожали свекла, молоко, овощные и фруктовые консервы для детского питания, яблоки, мука, лук и молоко.

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За последнюю неделю также подешевела баранина — цена на мясо упала на 1,13%. Стоимость остальных продуктов изменилась незначительно.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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