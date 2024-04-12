В Башкирии осудили мошенников за кражу 180 млн рублей у нефтедобывающей компании

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Верховный суд республики оставил в силе обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников крупной нефтяной компании и бенефициара коммерческих фирм, причастных к масштабному хищению денежных средств. В период с января 2016 года по март 2019 года фигуранты дела, являясь сотрудниками нефтедобывающих организаций, вступили в преступный сговор.
Злоумышленники заключали фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами на выполнение инженерно-технологических работ. Эти компании, аффилированные с одним из осужденных, якобы оказывали услуги по составлению проектов горных отводов, проведению мониторинга состояния недр, сопровождению документации при пользовании участками недр. Однако, по данным следствия, никаких фактических работ выполнено не было. Используя свое служебное положение, фигуранты дела перечисляли крупные суммы на счета подконтрольных фирм за якобы оказанные услуги. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 180 млн рублей.
Судебный процесс и приговор Ленинский районный суд города Уфы признал всех троих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения). Осужденным были назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафов в размере от 900 тысяч до 950 тысяч рублей и взыскания причиненного ущерба.
Не согласившись с приговором, подсудимые и их адвокаты обжаловали его в Верховном суде РБ. Однако государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства вины осужденных. Рассмотрев апелляционные жалобы, Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и оставил приговор без изменения. Жалобы защитников были отклонены, а приговор вступил в законную силу.
Помимо лишения свободы, осужденным запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. Эта история стала ярким примером того, как коррупция и злоупотребление служебным положение подрывают экономику и доверие общественности.