В Башкирии осудили мошенников за кражу 180 млн рублей у нефтедобывающей компании

Судебный процесс и приговор Ленинский районный суд города Уфы признал всех троих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения). Осужденным были назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафов в размере от 900 тысяч до 950 тысяч рублей и взыскания причиненного ущерба.