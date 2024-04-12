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В Башкирии более 680 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства

В Башкирии более 680 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства

12 апреля 2024, 07:21
Фото: 1MI
Более 680 тыс. человек в Республике Башкортостан сделали свой выбор в пользу пространства, которое благоустроят в следующем году.

В Башкирии продолжается всероссийское голосование за улучшение пространств по национальному проекту «Жилье и городская среда». Жители республики являются одними из наиболее активных в стране по вовлеченности в процесс выбора общественных территорий. В голосовании участвуют 216 проектов улучшения парков, скверов и прогулочных зон в 63 муниципальных образованиях. Гражданам необходимо выбрать 120 из них.

Голосование продлится до 30 апреля. Принять участие в нем может любой житель республики, достигший 14-летнего возраста. Сделать выбор можно на сайте za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе», а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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