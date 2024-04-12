В Башкирии более 680 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства

В Башкирии продолжается всероссийское голосование за улучшение пространств по национальному проекту «Жилье и городская среда». Жители республики являются одними из наиболее активных в стране по вовлеченности в процесс выбора общественных территорий. В голосовании участвуют 216 проектов улучшения парков, скверов и прогулочных зон в 63 муниципальных образованиях. Гражданам необходимо выбрать 120 из них.