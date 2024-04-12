Улицу Мира в Стерлитамаке отремонтируют по нацпроекту

Ремонт пройдет на участке улицы Мира от улицы Нагуманова до улицы Худайбердина. Его протяженность составляет 800 метров. Подрядчики обновят асфальтобетонное покрытие, обустроят обочины и нанесут дорожную разметку. На эти работы будет направлено 14,7 млн рублей.