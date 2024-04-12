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Posted 12 апреля, 12:20

Published 12 апреля, 12:20

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Улицу Мира в Стерлитамаке отремонтируют по нацпроекту

Улицу Мира в Стерлитамаке отремонтируют по нацпроекту

12 апреля 2024, 12:20
Фото: 1MI
В Стерлитамаке отремонтируют улицу Мира. Работы пройдут в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт пройдет на участке улицы Мира от улицы Нагуманова до улицы Худайбердина. Его протяженность составляет 800 метров. Подрядчики обновят асфальтобетонное покрытие, обустроят обочины и нанесут дорожную разметку. На эти работы будет направлено 14,7 млн рублей.

— Дорога расположена в исторической части города. Она ведет к социально значимым объектам культуры — Стерлитамакскому русскому драматическому театру, паркам перед кинокомплексом «Салават» и имени Кирова, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

К работам дорожники приступят в мае, а завершатся они до конца июля нынешнего года.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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