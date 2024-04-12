Улицу Мира в Стерлитамаке отремонтируют по нацпроекту

Posted 12 апреля, 12:20
Published 12 апреля, 12:20
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Ремонт пройдет на участке улицы Мира от улицы Нагуманова до улицы Худайбердина. Его протяженность составляет 800 метров. Подрядчики обновят асфальтобетонное покрытие, обустроят обочины и нанесут дорожную разметку. На эти работы будет направлено 14,7 млн рублей.
— Дорога расположена в исторической части города. Она ведет к социально значимым объектам культуры — Стерлитамакскому русскому драматическому театру, паркам перед кинокомплексом «Салават» и имени Кирова, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
К работам дорожники приступят в мае, а завершатся они до конца июля нынешнего года.