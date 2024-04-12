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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

В Уфе массово проверили водителей

Уфимских водителей проверяют в пятницу вечером

12 апреля 2024, 16:33
Фото: Ufa_RB

В Уфе массово проверили водителей

В Уфе сегодня вечером, 12 апреля, проходит массовая проверка водителей. Очевидцы в Telegram-канале заявили, что на Аграрном были задержания.

Сотрудники ДПС и люди в спецодежде проверяли автомобили по выбору. Неизвестно, какие именно транспортные средства привлекали внимание правоохранительных органов.

На Айской, например, остановили Land Rover. В результате водителя поставили лицом к машине. Также машины тормозят у ТЦ «Мир» и «Семья».

Одни говорят, что остановили мужчину с тонированной машиной, заставили сдирать. Другие пишут в комментариях, что тормозят всех, кто похож на иностранцев. Пользователи соцсетей попросили не распространять фейковую информацию и не додумывать слухи.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#ГИБДД#Автомобиль#Соцсети
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