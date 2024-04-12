Уфимских водителей проверяют в пятницу вечером

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Сотрудники ДПС и люди в спецодежде проверяли автомобили по выбору. Неизвестно, какие именно транспортные средства привлекали внимание правоохранительных органов.
На Айской, например, остановили Land Rover. В результате водителя поставили лицом к машине. Также машины тормозят у ТЦ «Мир» и «Семья».
Одни говорят, что остановили мужчину с тонированной машиной, заставили сдирать. Другие пишут в комментариях, что тормозят всех, кто похож на иностранцев. Пользователи соцсетей попросили не распространять фейковую информацию и не додумывать слухи.