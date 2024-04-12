Стрельба в центре города, обмеление Аслыкуля и суррогатный алкоголь в Башкирии

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Звуки стрельбы раздались сегодня в центре Уфы. Как выяснилось, выстрелы из табельного оружия сделали сотрудники полиции при задержании вооруженного мужчины. 28-летний уфимец, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улицам с ножом и донимал прохожих. В ходе беседы полицейским удалось его успокоить, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его — в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе.
Парламент Башкирии внес в Госдуму новый закон об иностранных агентах, сообщили в пресс-службе Курултая. Авторы инициативы предлагают дать регионам право запрашивать информацию о денежных операциях граждан и организаций. Сейчас подобные запросы может делать только федеральный Министерство юстиции РФ.
По данным спасателей, на малых степных реках наблюдается понижение уровней воды. Кроме того, горные реки, такие как Сим, Инзер и Ай, 13–14 апреля пройдут свои максимальные уровни. Пик паводка на реках Белая и Уфа, как гласит сообщение МЧС, ожидается с 21 по 23 апреля.
Тем временем паводковые воды подтопили пещеру Шульган-Таш. Водой оказалась затоплена привходовая зона у пещеры и Голубого озера, а также часть тропы к гроту и мост через реку Шульганку. В связи с этим экскурсии в пещер временно не проводятся — музей же функционирует в штатном режиме.
Ежегодно сотни тысяч людей погибают от злоупотребления алкоголем, среди них — тысячи человек, скончавшихся от суррогатного алкоголя. Так, по последним данным Роспотребнадзора, только за первые два месяца 2024 года в Уфе отравились спиртом 54 человека, в Стерлитамаке — 23 случая, в Белорецке — 18. Всего за указанный период в Башкирии жертвами суррогатного алкоголя стало 20 человек. Почему покупатели выбирают спирт неизвестного происхождения и насколько легко в магазинах Башкирии приобрести палёнку — выяснял корреспондент Mkset.