Стрельба в центре города, обмеление Аслыкуля и суррогатный алкоголь в Башкирии

Звуки стрельбы раздались сегодня в центре Уфы. Как выяснилось, выстрелы из табельного оружия сделали сотрудники полиции при задержании вооруженного мужчины. 28-летний уфимец, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улицам с ножом и донимал прохожих. В ходе беседы полицейским удалось его успокоить, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его — в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе.