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Published Сегодня, 13:00

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Стрельба в центре города, обмеление Аслыкуля и суррогатный алкоголь в Башкирии

Стрельба в центре города, обмеление Аслыкуля и суррогатный алкоголь в Башкирии

12 апреля 2024, 13:00
Фото: 1MI
О главных событиях пятницы, 12 апреля, — в дайджесте Mkset.

Звуки стрельбы раздались сегодня в центре Уфы. Как выяснилось, выстрелы из табельного оружия сделали сотрудники полиции при задержании вооруженного мужчины. 28-летний уфимец, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улицам с ножом и донимал прохожих. В ходе беседы полицейским удалось его успокоить, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его — в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе.

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Парламент Башкирии внес в Госдуму новый закон об иностранных агентах, сообщили в пресс-службе Курултая. Авторы инициативы предлагают дать регионам право запрашивать информацию о денежных операциях граждан и организаций. Сейчас подобные запросы может делать только федеральный Министерство юстиции РФ.

По данным спасателей, на малых степных реках наблюдается понижение уровней воды. Кроме того, горные реки, такие как Сим, Инзер и Ай, 13–14 апреля пройдут свои максимальные уровни. Пик паводка на реках Белая и Уфа, как гласит сообщение МЧС, ожидается с 21 по 23 апреля.

Тем временем паводковые воды подтопили пещеру Шульган-Таш. Водой оказалась затоплена привходовая зона у пещеры и Голубого озера, а также часть тропы к гроту и мост через реку Шульганку. В связи с этим экскурсии в пещер временно не проводятся — музей же функционирует в штатном режиме.

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Ежегодно сотни тысяч людей погибают от злоупотребления алкоголем, среди них — тысячи человек, скончавшихся от суррогатного алкоголя. Так, по последним данным Роспотребнадзора, только за первые два месяца 2024 года в Уфе отравились спиртом 54 человека, в Стерлитамаке — 23 случая, в Белорецке — 18. Всего за указанный период в Башкирии жертвами суррогатного алкоголя стало 20 человек. Почему покупатели выбирают спирт неизвестного происхождения и насколько легко в магазинах Башкирии приобрести палёнку — выяснял корреспондент Mkset.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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