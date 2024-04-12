Стрельба в центре города: что известно о происшествии на улице Карла Маркса

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Утром 12 апреля в центре города раздались звуки стрельбы. По предварительным данным, речь идет об участке напротив дома №49/1 по ул. Карла Маркса.
На видео, снятом очевидцами, видно, как неизвестному мужчине, лежащему на земле, оказывают медицинскую помощь. При этом его удерживают несколько сотрудников полиции, а его лицо окровавлено — предположительно, на видео медики накладывают ему повязку.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ.
— Обстоятельства выясняются, — заявили в пресс-службе ведомства.