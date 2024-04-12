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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В центре Уфы раздались звуки стрельбы

Стрельба в центре города: что известно о происшествии на улице Карла Маркса

12 апреля 2024, 06:21
Фото: 1MI

В центре Уфы раздались звуки стрельбы

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях.

Утром 12 апреля в центре города раздались звуки стрельбы. По предварительным данным, речь идет об участке напротив дома №49/1 по ул. Карла Маркса.

На видео, снятом очевидцами, видно, как неизвестному мужчине, лежащему на земле, оказывают медицинскую помощь. При этом его удерживают несколько сотрудников полиции, а его лицо окровавлено — предположительно, на видео медики накладывают ему повязку.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ.

— Обстоятельства выясняются, — заявили в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Задержание#Центр города#Стрельба#МВД России
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