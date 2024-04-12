Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь

Напомним, двое подростков Дамир Адигамов и Павел Паличев пропали в Уфе 30 марта. Дети перестали выходить на связь после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Вскоре по итогам поисков появились первые зацепки — были найдены рюкзаки и резиновый сапог, предположительно принадлежавшие мальчикам.