Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Сотрудники Республиканского психотерапевтического центра находятся в штабе по поиску пропавших в Уфе двух подростков. Специалисты центра оказывают психологическую помощь родственникам мальчиков, применяя элементы краткосрочной психотерапии прямо на месте, а также помогают волонтёрам.
Напомним, двое подростков Дамир Адигамов и Павел Паличев пропали в Уфе 30 марта. Дети перестали выходить на связь после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Вскоре по итогам поисков появились первые зацепки — были найдены рюкзаки и резиновый сапог, предположительно принадлежавшие мальчикам.
В поисках принимают участие волонтеры и сотрудники различных ведомств. Водоемы прочесывают водолазы, с воздуха ситуацию отслеживают беспилотники.