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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь

Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь

12 апреля 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
В волонтерском штабе работают сотрудники Республиканского психотерапевтического центра, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Сюжет
Дети

Сотрудники Республиканского психотерапевтического центра находятся в штабе по поиску пропавших в Уфе двух подростков. Специалисты центра оказывают психологическую помощь родственникам мальчиков, применяя элементы краткосрочной психотерапии прямо на месте, а также помогают волонтёрам.

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Напомним, двое подростков Дамир Адигамов и Павел Паличев пропали в Уфе 30 марта. Дети перестали выходить на связь после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Вскоре по итогам поисков появились первые зацепки — были найдены рюкзаки и резиновый сапог, предположительно принадлежавшие мальчикам.

В поисках принимают участие волонтеры и сотрудники различных ведомств. Водоемы прочесывают водолазы, с воздуха ситуацию отслеживают беспилотники.

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