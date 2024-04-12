По Уфе будут курсировать современные троллейбусы

Подрядчик обязан завершить поставку и внедрение транспортных средств до 15 августа 2024 года, что позволит жителям Уфы в полной мере воспользоваться новыми возможностями общественного транспорта. В каждом троллейбусе предусмотрено 33 места для сидения и одно место для инвалидной коляски, с учетом потребностей всех категорий пассажиров.