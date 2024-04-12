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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 10:02

В Башкирии обновят городской автопарк новыми троллейбусами

По Уфе будут курсировать современные троллейбусы

12 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

В Башкирии обновят городской автопарк новыми троллейбусами

Транспорт будет оснащен техническими и электронными гаджетами.

Управление транспорта и связи администрации Уфы собирается приобрести десять новых троллейбусов. Это решение демонстрирует стремление местных властей к современным технологиям и комфортному обслуживанию горожан, — отметили в муниципалитете.

Все транспортные средства будут оснащены кондиционерами, восемью камерами видеонаблюдения, четырьмя устройствами для зарядки гаджетов в салоне, девятью форточками и двумя вентиляционными люками, что обеспечит пассажирам безопасность, комфорт и удобство во время поездок по городу.

Подрядчик обязан завершить поставку и внедрение транспортных средств до 15 августа 2024 года, что позволит жителям Уфы в полной мере воспользоваться новыми возможностями общественного транспорта. В каждом троллейбусе предусмотрено 33 места для сидения и одно место для инвалидной коляски, с учетом потребностей всех категорий пассажиров.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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