Названы самые популярные вариации стрижки каре

Как пишет newia.ru, один из наиболее популярных вариантов — классическое каре с боковым пробором. В настоящее время эта стрижка находится на пике своей популярности. Добавление бокового пробора придает ей еще больше стиля, и она идеально подходит для девушек и женщин всех возрастов.