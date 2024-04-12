На форум «Открытые инновации» в Москве собралось свыше 4 тыс. участников

О важности выживания всего человечества говорил и председатель Национального комитета по кооперации министерства кооперации Индии Суреш Прабху. Он отметил, что при развитии новых технологий ученым необходимо уделить внимание наиболее важным секторам. По его словам, сейчас население планеты составляет свыше 7,5 миллиарда человек, а всех необходимо накормить и когда популяция вырастет. Может быть, не у всех людей будет доступ к хорошей пище.