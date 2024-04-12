На форум «Открытые инновации» в Москве собралось свыше 4 тыс. участников

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Издание 56orb.ru пишет, что в рамках деловой программы было проведено 48 сессий, посвященных развитию отечественного высокотеха, культуры технологического предпринимательства и перспективам развития различных отраслей.
На выставке Open Innovations Expo, которая проходила в рамках форума, экспоненты — поставщики технологических решений продемонстрировали свои инновационные разработки.
Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что на выставке были представлены не только крупные, но и малые компании. Это свидетельствует о том, что вклад малых компаний в технологическое развитие Российской Федерации стабильно растет.
На форуме также обсуждалось вовлечение частного инновационного бизнеса в реализацию дорожных карт правительства по ключевым направлениям высокотехнологичных отраслей. Эксперты отметили, что для этого необходимы эффективная государственная поддержка и инструменты финансирования, способствующие развитию российских технологий как на внутреннем, так и на международном рынке. В свою очередь председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что сегодня очень активно развиваются стартапы в сфере кибербезопасности, и эта тема особенно важна с точки зрения обеспечения технологического суверенитета.
Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев поделился данными, в соответствии с которыми прошлый год стал во всем мире годом развития так называемого генеративного искусственного интеллекта, способного создавать текст, изображения и разнообразный контент на основе данных, на которых выполняется обучение. Стартапы в данной сфере увеличились в 6 раз — в них вложили около 20 миллиардов долларов.
Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов предложил посмотреть на инвестиции в инновации с другой стороны — как на единственный шанс выжить, а не просто возможность заработать.
О важности выживания всего человечества говорил и председатель Национального комитета по кооперации министерства кооперации Индии Суреш Прабху. Он отметил, что при развитии новых технологий ученым необходимо уделить внимание наиболее важным секторам. По его словам, сейчас население планеты составляет свыше 7,5 миллиарда человек, а всех необходимо накормить и когда популяция вырастет. Может быть, не у всех людей будет доступ к хорошей пище.