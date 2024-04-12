Известно, какие дороги в Уфе отремонтируют в этом году

ул. Благоварская;

ул. Дзержинского;

Демское шоссе (на участке от ул. Флотский переулок до моста через р. Дема);

ул. Кольская на участке от пр. Октября до ул. Российской;

ул. Магистральная;

ул. Набережная реки Уфы на участке от ул. Современников до ул. М. Жукова;

ул. Р. Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева;

ул. Галечная на участке от моста через р. Юрмаш до ул. Е.Глинки;

ул. Шафиева на участке от въезда во двор у жилого дома № 14 по ул. Шафиева до ул. Р. Зорге;

автодорога Шакша — Базилевка на участке от поворота на автодорогу М-5 «Урал» до ул. Беговая, ул. Беговая на участке автодороги от Шакша — Базилевка до автодороги Жилино — Базилевка, автодорога Жилино — Базилевка на участке от ул. Беговая до въезда в ГБУЗ РБ РКПБ;

автодорога Федоровка — Елкибаево на участке от ул. Е. Глинки до административного здания по ул. Комаринская, 6 к2, ул. Ландшафтная на участке от Нагаевского шоссе до ул. Межевой — 4,2 км;