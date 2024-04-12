Известно, какие дороги в Уфе отремонтируют в этом году

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В рамках проекта «Безопасные качественные дороги», как сообщил мэр, в этом году планируют отремонтировать 13 дорог столицы.
Ремонту подлежат следующие участки улично-дорожной городской сети:
ул. Благоварская;
ул. Дзержинского;
Демское шоссе (на участке от ул. Флотский переулок до моста через р. Дема);
ул. Кольская на участке от пр. Октября до ул. Российской;
ул. Магистральная;
ул. Набережная реки Уфы на участке от ул. Современников до ул. М. Жукова;
ул. Р. Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева;
ул. Галечная на участке от моста через р. Юрмаш до ул. Е.Глинки;
ул. Шафиева на участке от въезда во двор у жилого дома № 14 по ул. Шафиева до ул. Р. Зорге;
автодорога Шакша — Базилевка на участке от поворота на автодорогу М-5 «Урал» до ул. Беговая, ул. Беговая на участке автодороги от Шакша — Базилевка до автодороги Жилино — Базилевка, автодорога Жилино — Базилевка на участке от ул. Беговая до въезда в ГБУЗ РБ РКПБ;
автодорога Федоровка — Елкибаево на участке от ул. Е. Глинки до административного здания по ул. Комаринская, 6 к2, ул. Ландшафтная на участке от Нагаевского шоссе до ул. Межевой — 4,2 км;
капитальный ремонт мостового перехода через р. Уфа у н. п. Шакша — 0,49 км.