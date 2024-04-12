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Известно, какие дороги в Уфе отремонтируют в этом году

Известно, какие дороги в Уфе отремонтируют в этом году

12 апреля 2024, 03:29
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
В Уфе начали ремонтные работы на Затонском шоссе, сообщил в соцсетях мэр Ратмир Мавлиев. Протяженность участка, который подлежит обновлению, составляет 8,5 км. Речь идет об отрезке по направлению въезда в город от Бельского моста до путепровода в створе улицы проезд Мебельщиков.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги», как сообщил мэр, в этом году планируют отремонтировать 13 дорог столицы.

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Ремонту подлежат следующие участки улично-дорожной городской сети:

  • ул. Благоварская;

  • ул. Дзержинского;

  • Демское шоссе (на участке от ул. Флотский переулок до моста через р. Дема);

  • ул. Кольская на участке от пр. Октября до ул. Российской;

  • ул. Магистральная;

  • ул. Набережная реки Уфы на участке от ул. Современников до ул. М. Жукова;

  • ул. Р. Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева;

  • ул. Галечная на участке от моста через р. Юрмаш до ул. Е.Глинки;

  • ул. Шафиева на участке от въезда во двор у жилого дома № 14 по ул. Шафиева до ул. Р. Зорге;

  • автодорога Шакша — Базилевка на участке от поворота на автодорогу М-5 «Урал» до ул. Беговая, ул. Беговая на участке автодороги от Шакша — Базилевка до автодороги Жилино — Базилевка, автодорога Жилино — Базилевка на участке от ул. Беговая до въезда в ГБУЗ РБ РКПБ;

  • автодорога Федоровка — Елкибаево на участке от ул. Е. Глинки до административного здания по ул. Комаринская, 6 к2, ул. Ландшафтная на участке от Нагаевского шоссе до ул. Межевой — 4,2 км;

  • капитальный ремонт мостового перехода через р. Уфа у н. п. Шакша — 0,49 км.

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