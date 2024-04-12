Известна личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудников полиции в Уфе

В ходе беседы полицейским удалось его успокоить, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий, также как и предупредительные выстрелы в воздух злоумышленник не реагировал. Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его — в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе.