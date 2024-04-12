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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Известна личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудников полиции в Уфе

Известна личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудников полиции в Уфе

12 апреля 2024, 09:04
Фото: Пресс-служба СК по РБ.
Мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, угрожал ранить себя, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета и МВД по РБ.

Известна личность мужчины, нанесшего ножевые ранения сотрудникам полиции в Уфе. Им оказался уфимец 1995 года рождения. Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации он находился в наркотическом опьянении

По предварительным данным, двое сотрудников полиции прибыли по сообщению о нахождении подозрительного мужчины с ножом в сквере имени Мустая Карима. В ходе выяснения полицейскими обстоятельств и попытки обезвредить и сопроводить мужчину в отдел полиции, последний причинил стражам порядка и себе колото-резаные ранения имевшимся при нем ножом.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, сегодня около 10 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в сквере около ул. К.Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники отмечают, что мужчина находился в неадекватном состоянии и вёл себя агрессивно. В частности, он угрожал ранить себя.

В ходе беседы полицейским удалось его успокоить, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий, также как и предупредительные выстрелы в воздух злоумышленник не реагировал. Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его — в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе.

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В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Следственный комитет#Полиция#Новости Башкирии#Полицейские#Нападение
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