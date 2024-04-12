«Инопланетяне развернулись»: уфимцев удивило явление в небе

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В Telegram-канале Ufa_RB горожане рассказали, что необычное явление наблюдалось в небе над Уфой и другими городами вечером 12 апреля. У пользователей есть гипотеза, что это были инопланетяне.
«Они летели к нам, но потом увидели, что мы тут устроили, передумали и развернулись», — добавили уфимцы свои версии.
Другие же считают, что это могло быть небесное тело. Якобы какой-нибудь меиеорит оставил такой светящийся след.
Накануне в небе над Башкирией видели другой неопознанный летающий объект. Он был похож очертаниями на «кукурузник», но он летал на низкой высоте и подозрительно наворачивал круги над домами.