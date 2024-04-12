mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В небе над Уфой заметили странное свечение

«Инопланетяне развернулись»: уфимцев удивило явление в небе

12 апреля 2024, 16:48
Фото: Ufa_RB

В небе над Уфой заметили странное свечение

В небе над Уфой заметили странное свечение. Некоторые пользователи соцсетей считают, что это может быть неопознанный летающий объект (НЛО).

В Telegram-канале Ufa_RB горожане рассказали, что необычное явление наблюдалось в небе над Уфой и другими городами вечером 12 апреля. У пользователей есть гипотеза, что это были инопланетяне.

«Они летели к нам, но потом увидели, что мы тут устроили, передумали и развернулись», — добавили уфимцы свои версии.

Другие же считают, что это могло быть небесное тело. Якобы какой-нибудь меиеорит оставил такой светящийся след.

Накануне в небе над Башкирией видели другой неопознанный летающий объект. Он был похож очертаниями на «кукурузник», но он летал на низкой высоте и подозрительно наворачивал круги над домами.

Светящиеся объекты в небе Уфы: жители столицы увидели НЛО
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимских водителей проверяют в пятницу вечеромУфимцы переживают за гуляющих по льду детейВ Уфе эвакуировали гимназию
#Марина Шорина#Уфа#Соцсети#Космос
Подпишитесь
Уфимский летчик установил мировой рекорд
Сегодня, 14:39
Друга стрелка из Башкирии задержали за укрывательство
Сегодня, 13:55
В Уфе разваливается подземка
Сегодня, 15:44
Уфимских водителей проверяют в пятницу вечером
Сегодня, 16:33
Водителя «Башавтотранса» лишили прав после наезда на ребенка
Сегодня, 16:59
"