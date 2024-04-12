Эксперты ОМС представили рекомендации для профилактики гипертонии и инфаркта миокарда

По словам советника генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаила Пушкова, пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, проходящим лишь немедикаментозную терапию, рекомендована диспансеризация от одного раза в квартал и чаще. Посещать врача с такой же периодичностью рекомендуется тем, кто не придерживается схемы лечения, полагая, что снижение артериального давления — это причина отказаться от приема лекарств.