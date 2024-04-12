Эксперты ОМС представили рекомендации для профилактики гипертонии и инфаркта миокарда

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В ОМС разъяснили, что нужно для того, чтобы встать на учет и регулярно контролировать свое здоровье.
Такое угрожающее жизни состояние, как инфаркт миокарда, по большей части развивается вследствие наличия у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как правило, сначала у них развивается гипертоническая болезнь — длительное повышение артериального давления, могущее стать причиной поражения мозговых тканей, а также сердца и почек, сообщает aif.ru.
Согласно заявлению председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, в последние годы система ОМС переключилась по большей части на развитие превентивной медицины, поскольку профилактика позволяет приостановить развитие многих недугов, надолго сохраняя здоровье пациентов.
Чтобы избежать развития сосудистой катастрофы, нужно находиться под динамическим наблюдением специалистов с целью установления оптимального уровня артериального давления, устранения факторов риска, исследования органов-мишеней и прочего.
Для этого в России организовано диспансерное наблюдение, которое осуществляется врачом-терапевтом и устанавливается при диагнозе «артериальная гипертензия 2-3 степени».
Частоту диспансеризации пациента определяет врач, решение которого зависит от степени сердечно-сосудистых рисков. Однако диспансеризация не может производиться реже одного раза в год — в случае, если заболевание протекает стабильно.
Осматривать пациентов со средним и низким риском, контролирующих на регулярной основе свое артериальное давление, рекомендовано с интервалом не более четырех — шести месяцев.
По словам советника генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаила Пушкова, пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, проходящим лишь немедикаментозную терапию, рекомендована диспансеризация от одного раза в квартал и чаще. Посещать врача с такой же периодичностью рекомендуется тем, кто не придерживается схемы лечения, полагая, что снижение артериального давления — это причина отказаться от приема лекарств.
Для перенесших инфаркт миокарда пациентов разработан особый алгоритм диспансерного наблюдения. Если болезнь протекает стабильно, частота диспансерного посещения кардиолога не должна составлять менее двух раз в год.
Эксперты ОМС подчеркивают: проблемы с сердцем относятся к жизнеугрожающим состояниям. В случае обнаружения у себя подобной симптоматики необходимо безотлагательно обратиться к врачу или вызвать бригаду скорой помощи.