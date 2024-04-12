Эксперт Жегулина рассказала, как правильно выбирать линзы

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Марина Жегулина также отметила, что приобретение изделий без регистрационного удостоверения может нанести вред зрению, пишут «Известия».
Медицинские изделия классифицируются по степени риска, и контактные линзы с диоптриями относятся к медизделиям со средней степенью риска. Для продажи таких линз на территории России требуется регистрационное удостоверение или сертификат соответствия, который подтверждает их безопасность и качество. Эксперт отметила, что сертификация включает лабораторные испытания, проверяющие функциональные и биологические характеристики продукта.
Жегулина подчеркнула, что сертифицированные линзы гарантируют соответствие требованиям здоровья глаз, также они созданы в стерильных условиях и правильно упакованы. Некачественные линзы могут вызывать различные проблемы, включая синдром сухого глаза, аллергические реакции и язвы роговицы. Они также могут привести к образованию рубцов и ухудшению зрения, а в некоторых случаях может потребоваться пересадка роговицы.
Эксперт призывает не игнорировать рекомендации специалистов и выбирать только качественные лицензированные продукты, если вы хотите сохранить здоровье своих глаз на долгое время.