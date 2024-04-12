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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Эксперт Жегулина рассказала, как правильно выбирать линзы

Эксперт Жегулина рассказала, как правильно выбирать линзы

12 апреля 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney
Ношение некачественных линз может иметь серьезные последствия для здоровья глаз, включая ухудшение зрения и необходимость пересадки роговицы. Гендиректор Belure Group Марина Жегулина сообщила, что правильный выбор контактных линз должен осуществляться при помощи офтальмолога.

Марина Жегулина также отметила, что приобретение изделий без регистрационного удостоверения может нанести вред зрению, пишут «Известия».

Медицинские изделия классифицируются по степени риска, и контактные линзы с диоптриями относятся к медизделиям со средней степенью риска. Для продажи таких линз на территории России требуется регистрационное удостоверение или сертификат соответствия, который подтверждает их безопасность и качество. Эксперт отметила, что сертификация включает лабораторные испытания, проверяющие функциональные и биологические характеристики продукта.

Жегулина подчеркнула, что сертифицированные линзы гарантируют соответствие требованиям здоровья глаз, также они созданы в стерильных условиях и правильно упакованы. Некачественные линзы могут вызывать различные проблемы, включая синдром сухого глаза, аллергические реакции и язвы роговицы. Они также могут привести к образованию рубцов и ухудшению зрения, а в некоторых случаях может потребоваться пересадка роговицы.

Эксперт призывает не игнорировать рекомендации специалистов и выбирать только качественные лицензированные продукты, если вы хотите сохранить здоровье своих глаз на долгое время.

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