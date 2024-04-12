Эксперт Жегулина рассказала, как правильно выбирать линзы

Жегулина подчеркнула, что сертифицированные линзы гарантируют соответствие требованиям здоровья глаз, также они созданы в стерильных условиях и правильно упакованы. Некачественные линзы могут вызывать различные проблемы, включая синдром сухого глаза, аллергические реакции и язвы роговицы. Они также могут привести к образованию рубцов и ухудшению зрения, а в некоторых случаях может потребоваться пересадка роговицы.