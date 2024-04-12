Эксперт рассказал о надвигающейся на Украину демографической катастрофе

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», к этому выводу пришел украинский экономист Алексей Кущ. Его оценку транслирует специалист по политологии Юрий Романенко на собственном YouTube-канале.
Кущ считает, что демографический кризис, надвигающийся на Украину, сыграет роль масштабной национальной катастрофы. Эксперт прогнозирует, что демографический профиль государства по итогам завершения войны — 25 миллионов человек.
Из общего числа 10 миллионов будет приходиться на людей пенсионного возраста, около пяти миллионов — на детей. И лишь 7-8 миллионов граждан будут входить в категорию экономически активных. Буквально несколько лет назад эта цифра была в 2-2,5 раза выше. Доля экономически активных украинцев снижается стремительно — гораздо быстрее, чем общая численность граждан. Рабочие руки массово покидают Украину по множеству причин, а остаются лишь те, кто неспособен зарабатывать за границей.