Джордж Миллер выпускает новый фильм о Безумном Максе спустя почти 10 лет

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Ранее режиссер фильма Джордж Миллер намекал на то, что у франшизы еще все впереди. Новый фильм расскажет историю происхождения персонажа Шарлиз Терон — Фуриозы.
Как выяснилось, авторы хотели использовали опыт Мартина Скорсезе, который омолодил героев в фильме «Ирландец» с помощью компьютерных технологий. Шарлиз Терон нужно было снимать в сюжете, который по хронологии гораздо моложе своего персонажа в фильме 2015 года. Джордж Миллер пришел к выводу, что на экране такое «омоложение» будет выглядеть неестественно. Поэтому было решено взять на роль главной героини звезду сериала «Ход королевы» Аню Тейлор-Джой.
Добавим, что мировая премьера фильма состоится на грядущем Каннском кинофестивале. Фильм Джорджа Миллера будет показан вне конкурса.
Подробнее — в материале Newia.