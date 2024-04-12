Джордж Миллер выпускает новый фильм о Безумном Максе спустя почти 10 лет

Как выяснилось, авторы хотели использовали опыт Мартина Скорсезе, который омолодил героев в фильме «Ирландец» с помощью компьютерных технологий. Шарлиз Терон нужно было снимать в сюжете, который по хронологии гораздо моложе своего персонажа в фильме 2015 года. Джордж Миллер пришел к выводу, что на экране такое «омоложение» будет выглядеть неестественно. Поэтому было решено взять на роль главной героини звезду сериала «Ход королевы» Аню Тейлор-Джой.