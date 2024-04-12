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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Джордж Миллер выпускает новый фильм о Безумном Максе спустя почти 10 лет

Джордж Миллер выпускает новый фильм о Безумном Максе спустя почти 10 лет

12 апреля 2024, 12:04
Фото: kinopoisk.ru
Приквел фильма «Безумный Макс. Дороги ярости» 2015 года выйдет в мае этого года. Фильм получил название «Фуриоса: Сага о безумном Максе».

Ранее режиссер фильма Джордж Миллер намекал на то, что у франшизы еще все впереди. Новый фильм расскажет историю происхождения персонажа Шарлиз Терон — Фуриозы.

Как выяснилось, авторы хотели использовали опыт Мартина Скорсезе, который омолодил героев в фильме «Ирландец» с помощью компьютерных технологий. Шарлиз Терон нужно было снимать в сюжете, который по хронологии гораздо моложе своего персонажа в фильме 2015 года. Джордж Миллер пришел к выводу, что на экране такое «омоложение» будет выглядеть неестественно. Поэтому было решено взять на роль главной героини звезду сериала «Ход королевы» Аню Тейлор-Джой.

Добавим, что мировая премьера фильма состоится на грядущем Каннском кинофестивале. Фильм Джорджа Миллера будет показан вне конкурса.

Подробнее — в материале Newia.

#Андрей Королев#Культура
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