Депутаты Башкирии предлагают ужесточить закон об иноагентах

Парламент Башкирии внес в Госдуму новый закон об иностранных агентах, сообщили в пресс-службе Курултая. Авторы инициативы предлагают дать регионам право запрашивать информацию о денежных операциях граждан и организаций. Сейчас подобные запросы может делать только федеральный Минюст.

«Сегодня даже при наличии веских оснований считать гражданина или юрлицо объектом иностранного влияния инструментов для выявления фактов иностранного финансирования недостаточно. Кредитные организации предоставляют справки по операциям, счетам и вкладам только по запросам министра юстиции РФ и его заместителей. Региональные управления Минюста такой возможности не имеют. В результате сроки затягиваются», — считает спикер Константин Толкачев. Депутаты Курултая внесли в Госдуму законопроект о проверке счетов иноагентов Узнать подробнее Председатель Госсобрания также добавил, что законопроект «повысит прозрачность деятельности иноагентов» и будет «способствовать защите интересов и обеспечению безопасности» страны.