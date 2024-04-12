Депутаты Башкирии предлагают ужесточить закон об иноагентах

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
«Сегодня даже при наличии веских оснований считать гражданина или юрлицо объектом иностранного влияния инструментов для выявления фактов иностранного финансирования недостаточно. Кредитные организации предоставляют справки по операциям, счетам и вкладам только по запросам министра юстиции РФ и его заместителей. Региональные управления Минюста такой возможности не имеют. В результате сроки затягиваются», — считает спикер Константин Толкачев.
Председатель Госсобрания также добавил, что законопроект «повысит прозрачность деятельности иноагентов» и будет «способствовать защите интересов и обеспечению безопасности» страны.