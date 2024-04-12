Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 13–14 апреля

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Концертная программа струнного оркестра (проект RockestraLive), основанная на творчестве знаковой рок-группы 2000-х гг.
Место: Колизео
Выставка живописи Виктора Рязанова, приуроченная к 75-летию автора. В его картинах нет сюжета, четкой композиции, и мироощущение зачастую передается только цветом. Визитной карточкой Рязанова стали облака.
Место: галерея «Ижад»
Певица в викторианском образе и с советским бэкграундом презентует свой новый альбом, наполненный неоромансами в жанре инди-поп.
Место: «Dom печати»
Выставка из музейной коллекции искусства стран Востока. Основу экспозиции составили произведения XVII — начала ХХI веков, поступившие в музей в 1920–50-е годы из Уфимского губернского музея, Уфимского Губчека, Уфимского Собеса, Государственного Московского и Петроградского музейных фондов, а также предметы, приобретенные у частных лиц. В составе коллекции искусства Китая — фарфор, перегородчатая и расписная эмаль, вышивка, резьба по камню, кости, дереву, скульптура, а также традиционная китайская живопись и графика.
Место: музей им. Нестерова.
Один из наиболее востребованных хип-хоп артистов Казахстана, который известен совместными работами с Boulevard Depo, Zoloto, Хаски. Смесь трип-хопа, рэпа и джаза, а также изрядной доли меланхолии.
Место: MusicHall27