Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 13–14 апреля

Выставка из музейной коллекции искусства стран Востока. Основу экспозиции составили произведения XVII — начала ХХI веков, поступившие в музей в 1920–50-е годы из Уфимского губернского музея, Уфимского Губчека, Уфимского Собеса, Государственного Московского и Петроградского музейных фондов, а также предметы, приобретенные у частных лиц. В составе коллекции искусства Китая — фарфор, перегородчатая и расписная эмаль, вышивка, резьба по камню, кости, дереву, скульптура, а также традиционная китайская живопись и графика.