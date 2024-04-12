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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 13–14 апреля

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 13–14 апреля

12 апреля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 13–14 апреля

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

13 апреля. Концерт «Hard Rock Orchestra. Linkin Park»

Концертная программа струнного оркестра (проект RockestraLive), основанная на творчестве знаковой рок-группы 2000-х гг.

Место: Колизео

13 апреля. Выставка «Облака. Другое пространство» Виктора Рязанова.

Выставка живописи Виктора Рязанова, приуроченная к 75-летию автора. В его картинах нет сюжета, четкой композиции, и мироощущение зачастую передается только цветом. Визитной карточкой Рязанова стали облака.

Место: галерея «Ижад»

14 апреля. Концерт «Polnalyubvi»

Певица в викторианском образе и с советским бэкграундом презентует свой новый альбом, наполненный неоромансами в жанре инди-поп.

Место: «Dom печати»

14 апреля. Выставка «Искусство Китая XVII — начала XXI веков»

Выставка из музейной коллекции искусства стран Востока. Основу экспозиции составили произведения XVII — начала ХХI веков, поступившие в музей в 1920–50-е годы из Уфимского губернского музея, Уфимского Губчека, Уфимского Собеса, Государственного Московского и Петроградского музейных фондов, а также предметы, приобретенные у частных лиц. В составе коллекции искусства Китая — фарфор, перегородчатая и расписная эмаль, вышивка, резьба по камню, кости, дереву, скульптура, а также традиционная китайская живопись и графика.

Место: музей им. Нестерова.

14 апреля. Концерт «Масло черного тмина»

Один из наиболее востребованных хип-хоп артистов Казахстана, который известен совместными работами с Boulevard Depo, Zoloto, Хаски. Смесь трип-хопа, рэпа и джаза, а также изрядной доли меланхолии.

Место: MusicHall27

#Андрей Королев#Культура#Новости
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