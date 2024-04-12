493 человека в Уфе привлекли к ответственности за тонировку

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В рамках прошедших ранее профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД уделили особое внимание атвомобилистам, передвигающимся на ТС с грязными регистрационными знаками и чрезмерной тонировкой, а также тем, кто превышал допустимую скорость.
В ходе рейдовых мероприятий по республике за чрезмерную тонировку было привлечено к ответственности 493 водителя. Некоторые из них устранили тонировку на месте, а других недобросовестных водителей, которые привлекались ранее за данное нарушение, за невыполнение законных требований сотрудника полиции, были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру для административных задержанных в рамках ст. 19.3 КоАП РФ.
Отмечается, что в рамках рейдов сотрудники Госавтоинспекции также проверили водителей двухколёсного транспорта на наличие водительских удостоверений соответствующей категории и документов на мототранспорт.
Напомним, ранее в Уфе 24-летний водитель электросамоката пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Находясь в салоне патрульной машины, парень положил 1 900 рублей наличных купюр на панель в салоне. В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.