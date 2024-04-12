493 человека в Уфе привлекли к ответственности за тонировку

В ходе рейдовых мероприятий по республике за чрезмерную тонировку было привлечено к ответственности 493 водителя. Некоторые из них устранили тонировку на месте, а других недобросовестных водителей, которые привлекались ранее за данное нарушение, за невыполнение законных требований сотрудника полиции, были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру для административных задержанных в рамках ст. 19.3 КоАП РФ.