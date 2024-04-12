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493 человека в Уфе привлекли к ответственности за тонировку

493 человека в Уфе привлекли к ответственности за тонировку

12 апреля 2024, 05:14
Фото: 1MI
В республике прошли рейдовые мероприятияпри участии городских Госавтоинспекций, а также отдельного спецбатальона ДПС, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В рамках прошедших ранее профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД уделили особое внимание атвомобилистам, передвигающимся на ТС с грязными регистрационными знаками и чрезмерной тонировкой, а также тем, кто превышал допустимую скорость.

В ходе рейдовых мероприятий по республике за чрезмерную тонировку было привлечено к ответственности 493 водителя. Некоторые из них устранили тонировку на месте, а других недобросовестных водителей, которые привлекались ранее за данное нарушение, за невыполнение законных требований сотрудника полиции, были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру для административных задержанных в рамках ст. 19.3 КоАП РФ.

Отмечается, что в рамках рейдов сотрудники Госавтоинспекции также проверили водителей двухколёсного транспорта на наличие водительских удостоверений соответствующей категории и документов на мототранспорт.

Напомним, ранее в Уфе 24-летний водитель электросамоката пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Находясь в салоне патрульной машины, парень положил 1 900 рублей наличных купюр на панель в салоне. В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Новости Башкирии#Проверки водителей
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