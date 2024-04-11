Жители Башкирии боятся, что в республике может повториться орский потоп

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Вероятность, что Павловская ГЭС не справится с большой водой, сводится к нулю. Об этом сообщили в Центре управления республикой. Водохранилище на севере Башкирии полностью готово к весеннему половодью.
«Жители республики могут быть спокойны — все находится под контролем, с напором большой воды Павловская ГЭС справится», — заверила сотрудник МСЧ по РБ Алина Кудряшова.
Как отметила эксперт, прошлой осенью проводили тщательное обследование плотины Павловской гидроэлектростанции, в процессе принимали участие водолазы, которые проверили сооружение под водой. А в марте этого года специалисты организовали дополнительные проверки, чтобы повысить надежность объекта и продлить срок его эксплуатации.