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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Жители Башкирии беспокоятся о безопасности гидротехнических сооружений

Жители Башкирии боятся, что в республике может повториться орский потоп

11 апреля 2024, 09:18
Фото: 1MI

Жители Башкирии беспокоятся о безопасности гидротехнических сооружений

Спасательные службы сделали своё заявление.

Вероятность, что Павловская ГЭС не справится с большой водой, сводится к нулю. Об этом сообщили в Центре управления республикой. Водохранилище на севере Башкирии полностью готово к весеннему половодью.

«Жители республики могут быть спокойны — все находится под контролем, с напором большой воды Павловская ГЭС справится», — заверила сотрудник МСЧ по РБ Алина Кудряшова.

Как отметила эксперт, прошлой осенью проводили тщательное обследование плотины Павловской гидроэлектростанции, в процессе принимали участие водолазы, которые проверили сооружение под водой. А в марте этого года специалисты организовали дополнительные проверки, чтобы повысить надежность объекта и продлить срок его эксплуатации.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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