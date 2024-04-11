Жители Башкирии боятся, что в республике может повториться орский потоп

Как отметила эксперт, прошлой осенью проводили тщательное обследование плотины Павловской гидроэлектростанции, в процессе принимали участие водолазы, которые проверили сооружение под водой. А в марте этого года специалисты организовали дополнительные проверки, чтобы повысить надежность объекта и продлить срок его эксплуатации.