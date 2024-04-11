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В Башкирии под суд отправится обвиненная во взяточничестве заведующая детсадом

Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных

11 апреля 2024, 05:16
Фото: 1MI

В Башкирии под суд отправится обвиненная во взяточничестве заведующая детсадом

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из муниципальных детских садов Краснокамского района. 54-летнюю женщину обвинили в получении взятки.

Как установлено следствием, в период с 2018 по 2021 год подчиненные передавали ей часть денежных средств, начисляемых им в виде премиальных и стимулирующих выплат в размере от 2 до 10 тыс. рублей. В обмен на денежное вознаграждение заведующая гарантировала сотрудникам общее покровительство, а также попустительство по службе. Речь идет о неприменении мер дисциплинарного характера за нарушение дисциплины и беспрепятственное дальнейшее осуществление трудовой деятельности в детском саду.

Напомним, заведующую одним из детских садов Уфы ранее обвинили в мошенничестве. Также 49-летней уфимке предъявлены обвинения по статьям о служебном подлоге и превышении должностных полномочий: женщина вводила в заблуждение подчиненных и забирала часть заработанных ими денежных средств.

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#Общество#Взятка#Следственный комитет#Дача взятки#Новости Башкирии#Детсад#Азамат Нухов
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