Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из муниципальных детских садов Краснокамского района. 54-летнюю женщину обвинили в получении взятки.
Как установлено следствием, в период с 2018 по 2021 год подчиненные передавали ей часть денежных средств, начисляемых им в виде премиальных и стимулирующих выплат в размере от 2 до 10 тыс. рублей. В обмен на денежное вознаграждение заведующая гарантировала сотрудникам общее покровительство, а также попустительство по службе. Речь идет о неприменении мер дисциплинарного характера за нарушение дисциплины и беспрепятственное дальнейшее осуществление трудовой деятельности в детском саду.
Напомним, заведующую одним из детских садов Уфы ранее обвинили в мошенничестве. Также 49-летней уфимке предъявлены обвинения по статьям о служебном подлоге и превышении должностных полномочий: женщина вводила в заблуждение подчиненных и забирала часть заработанных ими денежных средств.