Заведующая детским садом в Башкирии три года обирала своих подчиненных

Как установлено следствием, в период с 2018 по 2021 год подчиненные передавали ей часть денежных средств, начисляемых им в виде премиальных и стимулирующих выплат в размере от 2 до 10 тыс. рублей. В обмен на денежное вознаграждение заведующая гарантировала сотрудникам общее покровительство, а также попустительство по службе. Речь идет о неприменении мер дисциплинарного характера за нарушение дисциплины и беспрепятственное дальнейшее осуществление трудовой деятельности в детском саду.